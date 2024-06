Útočník Foden je na ME vo futbale späť pri anglickej reprezentácii, stal sa tretíkrát otcom je pripravený hrať proti Slovákom

28.6.2024 (SITA.sk) - Anglický futbalový reprezentant Phil Foden sa po dvoch dňoch vrátil na "základňu" národného mužstva na majstrovstvách Európy v Nemecku . Dvadsaťštyriročný útočník Manchestru City v stredu odcestoval do vlasti, dôvodom boli "naliehavé rodinné záležitosti". Anglická Futbalová asociácia (FA) síce nešpecifikovala detaily, no neskôr sa ukázalo, že Foden sa stal tretíkrát otcom."Gratulujeme a vitaj späť," privítali zástupcovia anglického reprezentačného tímu Foden na platforme X a pripojili aj emotikon bábätka. Vo videu Foden kráčal na piatkový tréning reprezentačného výberu so spoluhráčom Jarrdom Bowenom.Phil Foden nastúpil vo všetkých troch stretnutiach Angličanov skupinovej časti. "Albión" obsadil v základnej C-skupine prvú priečku napriek tomu, že v nej strelil iba dva góly. Angličania zdolali Srbov 1:0, potom remizovali s Dánmi 1:1 aj Slovincami 0:0. Anglická futbalová reprezentácia bude v nedeľu 30. júna o 18.00 h súperom slovenského tímu v osemfinálovom stretnutí na štadióne v Gelsenkirchene. Zverenci trénera Garetha Southgatea budú v tomto súboji favoriti, na kontinentálnom šampionáte obhajujú striebro z predchádzajúceho Eura.