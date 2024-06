Slováci majú tretiu najnižšiu šancu na postup do štvrťfinále spomedzi účastníkov na ME vo futbale v Nemecku

28.6.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti majú iba 27-percentnú šancu na víťazstvo v osemfinále majstrovstiev Európy v Nemecku a postup do štvrťfinále. Naopak, u súperov slovenského tímu Angličanov existuje podľa analýzy konta Gracenote Live na platforme X až 73-percentná šanca na postup medzi osem najlepších tímov „starého kontinentu".Podľa grafu Gracenote Live majú najväčšiu šancu na postup do štvrťfinále Španieli (80 percent), ktorí si v osemfinále zmerajú sily s Gruzíncami. Druhú najvyššiu šancu na štvrťfinále majú Holanďania so 76 percentami. Tí v úvodnom kole vyraďovacej časti šampionátu nastúpia proti Rumunom.Aj pri pohľade na šancu na celkový triumf na turnaji sú najvyššie Španieli. Podľa športových analytikov sú ich šance na zlato na úrovni 17 percent. Nasledujú Nemci (12,8 percenta), Holanďania (11,6), Francúzi (10,7) a Angličania (9,5).Úradujúcich majstrov Európy Talianov zaradili so siedmimi percentami na 7. miesto za šieste Portugalsko (7,4). Slovákom patrí tretie najslabšie hodnotenie (0,7). Menej analytici veria iba výberom Rumunska (0,6) a Gruzínska (0,5).