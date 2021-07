Útočník Marek Hovorka sa vracia na Slovensko a v extralige posilní Liptovský Mikuláš

Kariéru začal na Liptove

Zo Švédska pod Urpín

3.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Marek Hovorka sa po troch rokoch v zahraničí rozhodol pre návrat do vlasti. Tridsaťšesťročný vicemajster sveta z Helsínk 2012 odišiel v lete 2018 z Košíc do ruského Vladivostoku, odkiaľ po krátkom čase zamieril do Česka a pôsobil tam v Pardubiciach a Kladne.V sezóne 2020/2021 hral v Poľsku za Jastrzebie. Teraz sa na spolupráci dohodol s Liptovským Mikuláši, do ktorého sa vracia po viac ako trinástich rokoch."Všetkým fanúšikom veľmi dobre známy bojovník a produktívny útočník odštartoval svoju úspešnú kariéru práve v našom drese, keď za náš klub odohral v ročníkoch 2004 až 2008 kompletné 4 sezóny. Sľubujeme si od neho vodcovské schopnosti a produktivitu v útočnej fáze hry. Marek k nám prichádza z pôsobenia v poľskej najvyššej súťaži, kde s mužstvom JKH GKS Jastrzebie získal majstrovský titul a zároveň sa stal najproduktívnejším hráčom základnej časti s 51 kanadskými bodmi, keď bol najlepším strelcom aj asistentom súťaže," uviedlo vedenie Liptákov na svojom oficiálnom webe.V slovenskej hokejovej extralige hlási nové meno v kádri aj Banská Bystrica, ktorá angažovala 22-ročného slovenského krídelníka Mateja Galbavého.Zvolenský rodák v minulosti hral pod Urpínom ešte v dorasteneckom tíme, počas sezóny 2012/2013 zamieril do Švédska a tam bol až doteraz, v ročníku 2018/2019 krátko hral aj v Nórsku. Počas pôsobenia vo Švédsku dostal šancu aj v SHL, za tím Mora BK v miestnej najvyššej súťaže absolvoval 21 duelov bez bodového zisku."Už nejakú dobu som sa plánoval vrátiť domov. Extraligu dlhodobo sledujem a videl som, že jej kvalita išla nahor a že v Banskej Bystrici sa robí dobrá robota. Je to môj materský klub, v ktorom som vyrastal, takže toto boli hlavné dôvody, prečo som sa rozhodol prísť. Hokejovo je Banská Bystrica dlhé roky top klubom, takže to nebolo ťažké," cituje Galbavého oficiálny web "baranov".Extraligová Dukla Trenčín predĺžila zmluvu s produktívnym kanadským útočníkom Aaronom Berishom, ktorý do klubu prišiel v lete 2020 po roku v českom Znojme. Za "vojakov" odohral 42 duelov, zaznamenal v nich bilanciu 18 gólov a 10 asistencií.