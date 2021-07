Spojenie Hamilton a Mercedes pokračuje, dohodli sa na predĺžení kontraktu

Môže sa odpútať od Schumachera

Majú pred sebou mnoho cieľov

3.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vo februári podpísal nový kontrakt a v máji avizoval, že o ďalšom chce mať jasno do augusta. Sedemnásobný majster sveta seriálu monopostov F1 Brit Lewis Hamilton sa napokon už v úvode júla dohodol s tímom Mercedes na predĺžení spolupráce na ďalšie dve sezóny.Ak obe strany kontrakt naplnia, Hamilton odjazdí v tejto stajni jedenásť sezón s vyhliadkou na ďalšie. V tom čase však bude mať 38 rokov a možno ukončí kariéru v seriáli F1.Fenomenálny Brit v tejto sezóne útočí na ôsmy titul majstra sveta, čím by sa na čele historického rebríčka úspešnosti odpútal od Nemca Michaela Schumachera . Veľký bojovník za práva obyvateľstva tmavej pleti začal sezónu tradične vo veľkom štýle. Ovládol tri zo štyroch úvodných Grand Prix 2021, aktuálne je však lídrom hodnotenia seriálu jeho rival Holanďan Max Verstappen z Red Bullu. V celej kariére vyhral Brit už 98 VC a čoskoro môže dosiahnuť okrúhlu stovku."Je ťažké uveriť, že s týmto úžasným tímom spolupracujem už takmer deväť rokov. Veľmi sa teším, že naše partnerstvo bude pokračovať. Spolu sme toho veľa dokázali, no pred sebou máme ešte mnoho cieľov, na súťažných okruhoch aj mimo nich," uviedol v sobotu Hamilton.Tímový šéf Toto Wolff informoval, že rokovania o novej zmluve urýchlil tesný boj Hamilton s Verstappenom. "Dohodli sme sa pomerne skoro, takže nás v boji o titul už nemusí nič rušiť. Vždy som tvrdil, že kým bude mať Lewis zápal pre súťažné jazdenie, dovtedy môže jazdiť na najvyššej úrovni," povedal.