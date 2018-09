Útočník Mbombo posilní futbalový Trenčín minimálne do konca jesene

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 20. septembra (TASR) - Útočník Kule Mbombo z Demokratickej republiky Kongo posilní futbalistov AS Trenčín. Fortunaligista ho získal z druholigového belgického klubu Beerschot Wilrijk na hosťovanie do konca jesennej časti sezóny.Dvadsaťdvaročný hráč predtým pôsobil aj v mládežníckej akadémii RSC Anderlecht.povedal pre klubový web PR manažér AS Martin Galajda.V ligovej súťaži DR Kongo obliekal Mbombo dres AS Vita Club, ktorý je štrnásťnásobným majstrom krajiny. Klub sídliaci v hlavnom meste v Kinshase je pravidelný účastník africkej Ligy majstrov. V roku 2014 sa prebojoval až do finále súťaže.