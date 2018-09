Záujem o lístky na MS 2019 je enormný, duely SR ešte pôjdu do predaja

Na snímke vľavo brankár slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Laco so zakúpenými lístkami počas oficiálneho spustenia predaja vstupeniek na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na Slovensku (10. - 26. mája 2019) v spoločnosti Ticketportal v OC Centrál v Bratislave 19. septembra 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 20. septembra (TASR) - Záujem fanúšikov o budúcoročné hokejové MS na Slovensku je enormný. V stredu si počas prvého dňa predaja kúpili vyše 11-tisíc permanentiek, balíčkov a denných vstupeniek v rôznych kombináciách. Informoval o tom Organizačný výbor šampionátu s tým, že lístky na duely slovenskej a českej reprezentácie ešte nie sú vypredané a ďalšie pôjdu do predaja.V prvý deň bol podľa očakávania najväčší záujem práve o vstupenky na duely domáceho tímu a Česka, ktoré sa predávali v rôznych kombináciách. Už počas prvých hodín bola kapacita, uvoľnená do predaja na tieto zápasy, vyčerpaná.uviedol v tlačovej správe OV prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút.Celkovo je do predaja určených minimálne 430-tisíc lístkov. Z nich do prvej vlny predaja uvoľnili okolo 30 percent. Organizátori ubezpečujú všetkých fanúšikov, že vstupenky na MS ešte nie sú vypredané a ďalšie postupne uvoľnia do predaja. Týka sa to aj vstupeniek na zápasy slovenského a českého tímu.uviedol Martin Kohút.vysvetlila riaditeľka komunikácie MS Michaela Grendelová.Vstupenky na šampionát sa budú uvoľňovať v troch fázach – v septembri, decembri a februári. Vo fázach sa púšťajú do predaja rôzne typy vstupeniek. V septembri to boli permanentky, balíčky na základnú skupinu, na play off a tzv. balíčky "Nasleduj svoj tím" a denné vstupenky na základnú skupinu. V druhej fáze v decembri budú k dispozícii denné vstupenky na play off (zahŕňajúc štvrťfinále, semifinále, súboj o 3. miesto a finále). Posledná tretia fáza predaja vo februári 2019 bude obsahovať vstupenky na jednotlivé zápasy.dodala Michaela Grendelová.Organizátori MS upozorňujú, aby si záujemcovia kupovali vstupenky len u autorizovaného predajcu a na oficiálnych stránkach šampionátu a zväzu. Grafický vizuál lístkov je spracovaný so zvýraznenými ochrannými prvkami. Predaj vstupeniek na MS je spojený aj s istými obmedzeniami. Jeden záujemca si môže kúpiť maximálne štyri kusy z jedného typu vstupeniek. Doba rezervácie pri kúpe cez internet je 48 hodín.