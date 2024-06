Útočník na stanici v Rožňave bodol do brucha 47-ročného muža, polícia ho krátko po skutku vzala do väzby

Podozrivého zadržali krátko po útoku

Slovná hádka

26.6.2024 (SITA.sk) - Útočník, ktorý po hádke bodol do brucha 47-ročného muža je stíhaný väzobne. K udalosti prišlo v nedeľu 23. júna okolo obeda na autobusovej stanici v Rožňave.Zraneného muža si do svojej starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci a podľa predbežnej lekárskej správy boli poškodenému mužovi spôsobené poranenia, ktoré si vyžiadali okamžitý lekársky zákrok v nemocnici.„Osoba podozrivá zo spáchania skutku sa už na mieste činu v čase príchodu policajtov nenachádzala. Krátko po skutku, po intenzívnom pátraní, policajná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Rožňava obmedzila na osobnej slobode podozrivú osobu. Na mieste bol zaistený aj nôž, ktorý mal pri sebe. Podozrivá osoba bola zadržaná a eskortovaná na policajné oddelenie na realizáciu ďalších potrebných procesných úkonov," informovala košická polícia na sociálnej sieti.Fyzickému útoku mala predchádzať po predchádzajúcej výmene názorov slovná hádka medzi podozrivým a dvoma mužmi, ktorí sedeli na lavičke pri jednom zo stanovíšť na autobusovej zastávke.Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví, spáchaný v štádiu pokusu, v súbehu s prečinom výtržníctva 24-ročného muža z okresu Rožňava.Súčasne spracoval podnet na jeho vzatie do väzby, kam ho v stredu umiestnil sudca, ktorý návrh vyšetrovateľa akceptoval. V prípade dokázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.