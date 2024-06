Veľká väčšina Ukrajincov verí vo víťazstvo vo vojne. Kedy by podľa nich mohlo prísť?

26.6.2024 (SITA.sk) - Veľká väčšina Ukrajincov verí vo víťazstvo svojej krajiny vo vojne proti ruskej invázii. Víťazstvo v priebehu jedného až dvoch rokov predpokladá 38 percent Ukrajincov.Vyplýva to z prieskumu ukrajinskej mimovládnej organizácie Razumkovovo centrum. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Celkovo 80 percent opýtaných verí, že Ukrajina zvíťazí vo vojne a 12 percent tomu neverí," uviedli autori prieskumu. Podľa 38 percent respondentov víťazstvo príde o jeden až dva roky, podľa 15 percent o tri až päť rokov.Pokiaľ ide o to, čo možno považovať za víťazstvo, najviac (42 %) tých, ktorí vo víťazstvo veria, hovorí, že by mohlo ísť o stiahnutie ruských jednotiek z celého územia Ukrajiny a obnovenie hraníc z januára 2014.Štrnásť percent by považovalo za víťazstvo návrat k situácii z 23. februára 2022, čiže k stavu pred rozsiahlou ruskou inváziou.