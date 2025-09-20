|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 20.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. septembra 2025
Útočník napadol muža sekerou, spôsobil mu vážne zranenia
Banskobystrickí krajskí kriminalisti vyšetrujú útok sekerou v Krupine, ku ktorému došlo vo štvrtok 18. septembra v mestskej časti nazývanej Štrampľoch. Podozrivý je už v rukách polície. Podľa doposiaľ ...
Zdieľať
20.9.2025 (SITA.sk) - Banskobystrickí krajskí kriminalisti vyšetrujú útok sekerou v Krupine, ku ktorému došlo vo štvrtok 18. septembra v mestskej časti nazývanej Štrampľoch. Podozrivý je už v rukách polície. Podľa doposiaľ zistených informácií tu malo v priestoroch opustenej budovy dôjsť k napadnutiu 36-ročného muža. Ten utrpel v dôsledku útoku sekerou ťažké zranenia v oblasti hlavy, previezli ho do banskobystrickej nemocnice.
„Vyšetrovanie prípadu prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Polícia v Krupine stotožnila muža, ktorý bol obmedzený na osobnej slobode a vyšetrovateľom zadržaný ako podozrivý. V prípade prebiehajú procesné úkony," informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Ako dodala, všetky bližšie okolnosti skutku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a zo strany polície nateraz nie je možné poskytovať žiadne ďalšie podrobnosti.
Zdroj: SITA.sk - Útočník napadol muža sekerou, spôsobil mu vážne zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
„Vyšetrovanie prípadu prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Polícia v Krupine stotožnila muža, ktorý bol obmedzený na osobnej slobode a vyšetrovateľom zadržaný ako podozrivý. V prípade prebiehajú procesné úkony," informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Ako dodala, všetky bližšie okolnosti skutku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a zo strany polície nateraz nie je možné poskytovať žiadne ďalšie podrobnosti.
Zdroj: SITA.sk - Útočník napadol muža sekerou, spôsobil mu vážne zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kyjev plánuje kontrolovaný vývoz niektorých zbraní na financovanie domácej výroby
Kyjev plánuje kontrolovaný vývoz niektorých zbraní na financovanie domácej výroby
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini vystúpi na pôde OSN v New Yorku, súčasťou delegácie bude aj minister Blanár
Prezident Pellegrini vystúpi na pôde OSN v New Yorku, súčasťou delegácie bude aj minister Blanár