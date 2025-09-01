Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. septembra 2025

Útočník napadol na opustenej stanici v Senci dvoch ľudí, na muža zaútočil krompáčom


Tagy: nebezpečné vyhrážanie Ublíženie na zdraví

Útočník napadol na stanici v Senci muža a ženu, na muža zaútočil krompáčom. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví vo ...



Zdieľať
policia policajne auto 676x487 1.9.2025 (SITA.sk) - Útočník napadol na stanici v Senci muža a ženu, na muža zaútočil krompáčom. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví vo vzťahu k poškodenej žene a vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu vo vzťahu k poškodenému mužovi. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, incident sa odohral v piatok 29. augusta.


Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania v priestoroch opustenej železničnej stanice v Senci napadol 42-ročný muž 35-ročnú ženu a spôsobil jej viaceré zranenia tváre a dolnej končatiny.

Po chvíli sa presunul k zatvoreným dverám do vedľajšej miestnosti, vzal krompáč a začal poškodzovať dvere. Následne vstúpil do miestnosti, kde sa nachádzal 37-ročný muž a krompáčom ho zranil v oblasti krku. Zranený z miesta odišiel.

Privolaná policajná hliadka 42-ročného útočníka zadržala a záchranári ošetrili zranenú ženu. Následne policajti prehľadávali okolie stanice a hľadali zraneného muža. Po jeho vypátraní ho záchranári odviezli do nemocnice.

Po vykonaní potrebných úkonov vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z oboch skutkov 42-ročnému Jozefovi S. z okresu Senec. Obvinený je stíhaný väzobne.


Zdroj: SITA.sk - Útočník napadol na opustenej stanici v Senci dvoch ľudí, na muža zaútočil krompáčom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nebezpečné vyhrážanie Ublíženie na zdraví
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Babiša na mítingu na Ostravsku fyzicky napadli, odišiel do nemocnice
<< predchádzajúci článok
Premiér R. Fico sa po návrate z Číny stretne s prezidentom Zelenským

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 