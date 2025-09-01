|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2025
Útočník napadol na opustenej stanici v Senci dvoch ľudí, na muža zaútočil krompáčom
Útočník napadol na stanici v Senci muža a ženu, na muža zaútočil krompáčom. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví vo ...
Zdieľať
1.9.2025 (SITA.sk) - Útočník napadol na stanici v Senci muža a ženu, na muža zaútočil krompáčom. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví vo vzťahu k poškodenej žene a vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu vo vzťahu k poškodenému mužovi. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, incident sa odohral v piatok 29. augusta.
Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania v priestoroch opustenej železničnej stanice v Senci napadol 42-ročný muž 35-ročnú ženu a spôsobil jej viaceré zranenia tváre a dolnej končatiny.
Po chvíli sa presunul k zatvoreným dverám do vedľajšej miestnosti, vzal krompáč a začal poškodzovať dvere. Následne vstúpil do miestnosti, kde sa nachádzal 37-ročný muž a krompáčom ho zranil v oblasti krku. Zranený z miesta odišiel.
Privolaná policajná hliadka 42-ročného útočníka zadržala a záchranári ošetrili zranenú ženu. Následne policajti prehľadávali okolie stanice a hľadali zraneného muža. Po jeho vypátraní ho záchranári odviezli do nemocnice.
Po vykonaní potrebných úkonov vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z oboch skutkov 42-ročnému Jozefovi S. z okresu Senec. Obvinený je stíhaný väzobne.
Zdroj: SITA.sk - Útočník napadol na opustenej stanici v Senci dvoch ľudí, na muža zaútočil krompáčom © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania v priestoroch opustenej železničnej stanice v Senci napadol 42-ročný muž 35-ročnú ženu a spôsobil jej viaceré zranenia tváre a dolnej končatiny.
Po chvíli sa presunul k zatvoreným dverám do vedľajšej miestnosti, vzal krompáč a začal poškodzovať dvere. Následne vstúpil do miestnosti, kde sa nachádzal 37-ročný muž a krompáčom ho zranil v oblasti krku. Zranený z miesta odišiel.
Privolaná policajná hliadka 42-ročného útočníka zadržala a záchranári ošetrili zranenú ženu. Následne policajti prehľadávali okolie stanice a hľadali zraneného muža. Po jeho vypátraní ho záchranári odviezli do nemocnice.
Po vykonaní potrebných úkonov vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z oboch skutkov 42-ročnému Jozefovi S. z okresu Senec. Obvinený je stíhaný väzobne.
Zdroj: SITA.sk - Útočník napadol na opustenej stanici v Senci dvoch ľudí, na muža zaútočil krompáčom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Babiša na mítingu na Ostravsku fyzicky napadli, odišiel do nemocnice
Babiša na mítingu na Ostravsku fyzicky napadli, odišiel do nemocnice
<< predchádzajúci článok
Premiér R. Fico sa po návrate z Číny stretne s prezidentom Zelenským
Premiér R. Fico sa po návrate z Číny stretne s prezidentom Zelenským