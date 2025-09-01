Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

01. septembra 2025

Babiša na mítingu na Ostravsku fyzicky napadli, odišiel do nemocnice


Tagy: fyzické napadnutie Parlamentné voľby v Česku

Predsedu českého opozičného hnutia ANO a volebného lídra v Moravsko-sliezskom kraji Andreja Babiša v pondelok fyzicky napadli na ...



czech_republic_election_05966 3be50b407a3444dfaaffbdc59e20cae6 676x436 1.9.2025 (SITA.sk) - Predsedu českého opozičného hnutia ANO a volebného lídra v Moravsko-sliezskom kraji Andreja Babiša v pondelok fyzicky napadli na predvolebnom mítingu v obci Dobrá v okrese Frýdek-Místek neďaleko Ostravy. Podľa poslanca Aleša Juchelku (ANO), ktorý s Babišom cestuje, ho jeden z účastníkov mítingu zasiahol barlou do hlavy. Pri incidente zasahovala polícia. Informuje o tom web Novinky.cz.


„Áno, môžem potvrdiť, že pána predsedu napadol jeden z občanov barlou. Muž ho buchol do hlavy," povedal Juchelka pre portál. Andrej Babiš podľa neho potom odišiel na vyšetrenie na urgentný príjem do nemocnice.

Na ďalšiu zastávku do obce Metylovice som preto šiel už bez pána Babiša. V akom je zdravotnom stave, budeme ešte len zisťovať, zatiaľ tieto informácie nemám. Teraz ideme do Janovíc, kde je posledná dnešná zastávka," povedal Juchelka.


Zdroj: SITA.sk - Babiša na mítingu na Ostravsku fyzicky napadli, odišiel do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.

