Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rudolf
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

17. apríla 2026

Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi ostáva vo väzbe, súd poukazuje na riziko úteku či recidívy


Tagy: Súdy Úkladná vražda Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi Väzba

Zdieľať
utok nozom 676x451 17.4.2026 (SITA.sk) - Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vraždeného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roku 2025, ostáva vo väzbe. Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku totiž zamietol jeho žiadosť o prepustenie, ktorú podal na predošlom pojednávaní v pondelok 13. apríla. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže obžalovaný si ponechal lehotu na podanie sťažnosti.


„Súd nezistil, že by došlo k oslabeniu niektorých dôvodov väzby,“ uviedol predseda senátu Milan Cisárik s tým, že dôvody pre útekovú väzbu obžalovaného sa dokonca posilnili, pretože mu hrozí vysoký trest.

Cisárik tiež poukázal na výsluch znalca z odboru psychológie Dušana Kešického. Podľa neho totiž v prípade Samuela S. existuje vysoké riziko recidívy, ako aj samovražedného konania. Poukázal takisto na správu z ústavu na výkon väzby v Bratislave, ktorá upozornila na problematické správanie obžalovaného.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/ziak-utocil-nozom-na-gymnaziu-v-spisskej-starej-vsi-fotografie/">Žiak útočil nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi (fotografie)





Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy. Podľa obžaloby Samuel S. po tom, čo bolo v decembri 2024 rozhodnuté, že bude mať individuálny študijný plán pre predchádzajúce vyhrážky smrťou viacerým spolužiačkam, vnímal to ako snahu vylúčiť ho zo školy. Preto nadobudol vnútorné presvedčenie, že je potrebné dievčatá zabiť.

Neskôr, 16. januára 2025, mal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi absolvovať komisionálne skúšky. Zo sebou si do školy priniesol lovecký nôž, ktorým napadol zástupkyňu riaditeľa, 51-ročnú Máriu Semančíkovú, o ktorej si myslel, že ho ide vylúčiť. Tá viacerým bodným poraneniam podľahla. Následne Samuel S. napadol 18-ročnú študentku Alenu Čarnogurskú, ktorú rovnako zavraždil nožom. Takisto zaútočil na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru M., ktorá bránila spolužiačku Alenu. Barbora však útok prežila so stredne ťažkými zraneniami. Obžalovaný tiež plánoval zabiť maloletú E. K., tá však v predmetný deň nebola v škole. Po skutku Samuel S. zo školy ušiel do lesa, neskôr ho chytila polícia.

Samuel S., ktorý pred súdom vinu odmietol, je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti.




Zdroj: SITA.sk - Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi ostáva vo väzbe, súd poukazuje na riziko úteku či recidívy © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 