Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
17. apríla 2026
Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi ostáva vo väzbe, súd poukazuje na riziko úteku či recidívy
Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vraždeného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roku 2025, ostáva vo väzbe. Senát
17.4.2026 (SITA.sk) - Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vraždeného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roku 2025, ostáva vo väzbe. Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku totiž zamietol jeho žiadosť o prepustenie, ktorú podal na predošlom pojednávaní v pondelok 13. apríla. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže obžalovaný si ponechal lehotu na podanie sťažnosti.
„Súd nezistil, že by došlo k oslabeniu niektorých dôvodov väzby,“ uviedol predseda senátu Milan Cisárik s tým, že dôvody pre útekovú väzbu obžalovaného sa dokonca posilnili, pretože mu hrozí vysoký trest.
Cisárik tiež poukázal na výsluch znalca z odboru psychológie Dušana Kešického. Podľa neho totiž v prípade Samuela S. existuje vysoké riziko recidívy, ako aj samovražedného konania. Poukázal takisto na správu z ústavu na výkon väzby v Bratislave, ktorá upozornila na problematické správanie obžalovaného.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy. Podľa obžaloby Samuel S. po tom, čo bolo v decembri 2024 rozhodnuté, že bude mať individuálny študijný plán pre predchádzajúce vyhrážky smrťou viacerým spolužiačkam, vnímal to ako snahu vylúčiť ho zo školy. Preto nadobudol vnútorné presvedčenie, že je potrebné dievčatá zabiť.
Neskôr, 16. januára 2025, mal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi absolvovať komisionálne skúšky. Zo sebou si do školy priniesol lovecký nôž, ktorým napadol zástupkyňu riaditeľa, 51-ročnú Máriu Semančíkovú, o ktorej si myslel, že ho ide vylúčiť. Tá viacerým bodným poraneniam podľahla. Následne Samuel S. napadol 18-ročnú študentku Alenu Čarnogurskú, ktorú rovnako zavraždil nožom. Takisto zaútočil na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru M., ktorá bránila spolužiačku Alenu. Barbora však útok prežila so stredne ťažkými zraneniami. Obžalovaný tiež plánoval zabiť maloletú E. K., tá však v predmetný deň nebola v škole. Po skutku Samuel S. zo školy ušiel do lesa, neskôr ho chytila polícia.
Samuel S., ktorý pred súdom vinu odmietol, je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti.
Zdroj: SITA.sk - Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi ostáva vo väzbe, súd poukazuje na riziko úteku či recidívy © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ziak-utocil-nozom-na-gymnaziu-v-spisskej-starej-vsi-fotografie/">Žiak útočil nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi (fotografie)
Minister Kaliňák potvrdil príchod izraelského systému Barak MX, prvá batéria je už na Slovensku a chráni citlivé územie
XTB spúšťa v aplikácii núdzový zámok – novú úroveň zabezpečenia účtu pre investorov
