Útočník z Nice len prednedávnom pricestoval z Tuniska, Macron nariadil prísnejšiu ochranu kostolov

Macron bráni práva karikatúr

V zálohe mal ďalšie nože

30.10.2020 (Webnoviny.sk) - Útočník, ktorý vo štvrtok v kostole v juhofrancúzskom meste Nice zabil troch ľudí, iba nedávno pricestoval do Európy z Tuniska. Podozrivý 21-ročný muž mal potvrdenie talianskeho Červeného kríža vydané po tom, ako minulý mesiac pricestoval v člne s migrantmi na taliansky ostrov Lampedusa.Polícia ho po útoku postrelila a momentálne sa nachádza v kritickom stave. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil konanie páchateľa za "islamistický teroristický útok", pri ktorom dokonca jednej žene sťal hlavu. Nariadil, aby ochranu verejných miest, napríklad kostolov a škôl, zabezpečovalo viac príslušníkov armády. Ich počet tak stúpne z troch na sedemtisíc.V rámci vyšetrovania zadržali aj 47-ročného muža, o ktorom sa domnievajú, že bol v kontakte s útočníkom. Incident prišiel iba niekoľko dní po tom, ako na predmestí Paríža sťali hlavu učiteľovi dejepisu, ktorý so svojou triedou diskutoval o karikatúrach islamského proroka Mohameda.Táto vražda zvýšila napätie vo Francúzsku. Prezident Macron sa rozhodol brániť práva na zverejňovanie karikatúr, pričom vládne pokusy o potláčanie radikálneho islamu rozhnevali Turecko a ďalšie štáty s prevahou moslimského obyvateľstva.Ako informoval protiteroristický prokurátor Jean-Francois Ricard, postrelený Tunisan mal pri sebe korán a dva mobilné telefóny. "Našli sme tiež tašku, ktorú zanechal útočník. Vedľa tejto tašky boli dva nože, ktoré pri útoku nepoužil," podotkol. Podľa zdrojov z prostredia polície sa útočník volá Brahim Aouissaoui.Vo štvrtok sa stali aj ďalšie dva útoky - jeden vo Francúzsku a druhý v Saudskej Arábii. V Montfavete neďaleko juhofrancúzskeho mesta Avignon zastrelili muža po tom, čo sa policajtom vyhrážal zbraňou. Pred francúzskym konzulátom v Saudskej Arábii zas napadli ochrankára. Podozrivého zatkli a ochrankára previezli do nemocnice.