Útok 43-ročného muža z Prievidze polícia vyhodnotila ako pokus o vraždu, napadnutý muž takmer zomrel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2022 - Z pokusu o vraždu je obvinený 43-ročný muž z Prievidze pre útok na iného muža. Podľa lekárskej správy napadnutý muž utrpel poranenia ohrozujúce život a v prípade, že by mu nebola poskytnutá adekvátna lekárska pomoc, jeho zranenia mohli byť smrteľné. Na sociálnej sieti o tom informovala trenčianska krajská polícia.Obvinený mal v skorých ranných hodinách pristúpiť odzadu k poškodenému, ktorého mal úmyselne udrieť doposiaľ nezisteným tupým predmetom po temene hlavy. Následne ho mal opakovane udrieť do krku a do hlavy, na čo napadnutý muž spadol na zem, kde ho obvinený mal viackrát kopnúť.Motív páchateľa je predmetom vyšetrovania. Polícia obvineného obmedzila na osobnej slobode a umiestnila v cele policajného zaistenia. V danej veci bude spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Obvinený bol už v minulosti súdne trestaný. V prípade dokázania viny mu za daný skutok hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov.