V slovenských obchodoch sa začnú objavovať prvé zálohované PET fľaše a plechovky od spoločnosti Coca-Cola

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Od januára na Slovensku začal fungovať nový zálohový systém. Prvé obaly od Coca-Cola označené zálohovacím "Z" zákazníci postupne nájdu v predajniach.V týchto dňoch začala spoločnosť Coca-Cola dodávať obchodným reťazcom aj menším prevádzkam prvé PET fľaše a plechovky s novým označením zálohového systému. Spotrebitelia ich tak postupne nájdu aj na regáloch obchodov. "Oceňujeme dobrú komunikáciu a ústretovosť zo strany obchodníkov s cieľom zvládnuť prechod na nové obaly bez komplikácií. Veríme, že spotrebitelia si na nový systém rýchlo zvyknú a budú vracať obaly v čo najväčšom počte," uviedla Eva Huttová, obchodná riaditeľka pre retail spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.Keď si zákazník kúpi nápoje v zálohovaných obaloch, cena za samotný nápoj sa nezvýši. Navyše zaplatí len záloh 15 centov za obal, ktorý pri jeho vrátení do systému získa naspäť. Pozor, po dopití nápoja netreba fľaše a plechovky stláčať, ale nepoškodené a prázdne ich zaniesť do automatu v predajni, ktorý za ne naspäť vydá zálohy."Tešíme sa, že zálohový systém podporí cirkularitu nápojových obalov. Vďaka finančnej motivácii výrazne zvýši doterajšiu mieru ich zberu a recyklácie na výrobu nových PET fliaš a plechoviek. Zásadne tiež pomôže pri riešení problému odhodených odpadkov v prírode a prispeje k čistejšiemu životnému prostrediu," hodnotí Michal Čubrík, manažér pre vonkajšie vzťahy spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.Zálohový systém spoločnosti Coca-Cola pomôže pri plnení cieľov a záväzkov, ktoré si dala voči životnému prostrediu. Do roku 2025 chce spoločnosť zvýšiť priemerný podiel recyklátu v nápojových obaloch až na 50 %. Práve vďaka zálohovému systému bude môcť Coca-Cola recyklovať viac suroviny z použitých obalov. Navyše ich získa vo vyššej kvalite ako pri triedenom zbere.Všetky fľaše a plechovky spoločnosti Coca-Cola na slovenskom trhu sú plne recyklovateľné. Zákazníci sa už môžu v predajniach stretnúť aj s fľašou, ktorá je vyrobená zo stopercentne recyklovaného materiálu, nazývaného rPET (recyklovaný polyetyléntereftalát). Predáva sa v ňom minerálna voda Romerquelle. Zákazníci však v blízkej budúcnosti môžu očakávať, že sa ponuka Coca-Cola v tomto type obalov rozšíri.Spoločnosť Coca-Cola vníma ochranu životného prostredia ako neoddeliteľnú súčasť svojej budúcnosti. Iniciatívou s názvom NetZeroBy40 sa spoločnosť zaviazala dosiahnuť do roku 2040 nulové emisie v celom svojom hodnotovom reťazci, čo zahŕňa aj jej partnerov. Emisie, ktoré nebude možné úplne eliminovať, spoločnosť vyváži investíciami do iných opatrení na ochranu klímy.Informačný servis