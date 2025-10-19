|
Nedeľa 19.10.2025
19. októbra 2025
Útok dronov spôsobil požiar v plynárenskom závode v ruskej Orenburskej oblasti
Útok dronov na plynárenský závod v ruskej Orenburskej oblasti spôsobil požiar v jednej z dielní. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, ...
19.10.2025 (SITA.sk) - Útok dronov na plynárenský závod v ruskej Orenburskej oblasti spôsobil požiar v jednej z dielní. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, na komunikačnej platforme Telegram to uviedol gubernátor oblasti Jevgenij Solncev.
„Drony ukrajinských ozbrojených síl sa pokúsili zaútočiť na ďalší priemyselný závod v regióne. Infraštruktúra plynárenského závodu bola čiastočne poškodená," vyjadril sa gubernátor.
Orenburská oblasť leží pri hraniciach s Kazachstanom. Mesto Orenburg, ktoré je metropolou regiónu, sa nachádza približne 1 200 kilometrov juhovýchodne od Moskvy.
