 24hod.sk    Zo zahraničia

19. októbra 2025

Útok dronov spôsobil požiar v plynárenskom závode v ruskej Orenburskej oblasti


Tagy: Orenburg ruské územie útok dronmi vojna na Ukrajine

Útok dronov na plynárenský závod v ruskej Orenburskej oblasti spôsobil požiar v jednej z dielní. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, ...



gettyimages 471824724 676x460 19.10.2025 (SITA.sk) - Útok dronov na plynárenský závod v ruskej Orenburskej oblasti spôsobil požiar v jednej z dielní. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, na komunikačnej platforme Telegram to uviedol gubernátor oblasti Jevgenij Solncev.


Drony ukrajinských ozbrojených síl sa pokúsili zaútočiť na ďalší priemyselný závod v regióne. Infraštruktúra plynárenského závodu bola čiastočne poškodená," vyjadril sa gubernátor.

Orenburská oblasť leží pri hraniciach s Kazachstanom. Mesto Orenburg, ktoré je metropolou regiónu, sa nachádza približne 1 200 kilometrov juhovýchodne od Moskvy.



