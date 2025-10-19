|
Nedeľa 19.10.2025
Denník - Správy
19. októbra 2025
Rusínske organizácie si zvolili nové vedenie, Pilip nahradil doterajšieho predsedu Petra Štefaňáka
Platformu Okrúhly stôl Rusínov Slovenska povedie v nasledujúcom období troch rokov
19.10.2025 (SITA.sk) -
Platformu Okrúhly stôl Rusínov Slovenska povedie v nasledujúcom období troch rokov Milan Ján Pilip. Informovala o tom samotná platforma, v ktorej sú združené rusínske organizácie, inštitúcie, ale aj nezávislí aktivisti. Pilip je dlhoročný rusínsky aktivista, ktorý stál pri založení OSRS. Zvolený bol na zasadnutí platformy v piatok 17. októbra. Vo funkcii vystriedal Petra Štefaňáka, ktorý bol na čele OSRS dve obdobia.
„V predsedníctve budú v nasledujúcom období Zdenka Citriaková za individuálnych členov, Peter Štefaňák za kolektívnych členov, Peter Medviď ako člen Rady vlády SR pre národnostné menšiny a zároveň hovorca OSRS, Alexander Hričko a Jozef Badida za komisie pri OSRS a Matúš Dopiriak, ktorý je tajomníkom OSRS,“ uviedla platforma.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský zároveň vymenoval Jána Kocáka za rusínskeho ambasádora, ktorý je zodpovedný za súčinnosť pri podpore a rozvoji rusínskej komunity Prešovského samosprávneho kraja a ktorý zastrešuje oblasti dopravy, kultúrnych inštitúcií a komunikácie, regionálneho rozvoja a školstva.
„Ambasádor má podľa dekrétu prispieť k spolupráci Úradu PSK, organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, rusínskych obcí a rusínskych organizácií. Kocák vyzval, aby ho rusínske organizácie a inštitúcie pri akýchkoľvek problémoch, pri ktorých riešení by mohol pomôcť PSK, kontaktovali,“ doplnila platforma.
