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12. septembra 2026
Útok na Žilinku má podľa Šimečku prekryť koaličný spor. Varuje pred zmenou pravidiel
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor Minister vnútra SR Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy Verejné financie
Ako podotkol, doposiaľ nikto nevidel rozpočet a nikto nevie, akým spôsobom sa vláda chystá naplniť svoj vlastný záväzok, že verejné financie odovzdá v lepšom stave, ako ich preberala. Útoky ...
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12.9.2026 (SITA.sk) - Ako podotkol, doposiaľ nikto nevidel rozpočet a nikto nevie, akým spôsobom sa vláda chystá naplniť svoj vlastný záväzok, že verejné financie odovzdá v lepšom stave, ako ich preberala.
Útoky premiéra Roberta Fica na generálneho prokurátora Maroša Žilinku môžu podľa lídra progresívcov Michala Šimečku prekrývať to, že v koalícii nie je doposiaľ zhoda na štátnom rozpočte. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
Ako podotkol, doposiaľ nikto nevidel rozpočet a nikto nevie, akým spôsobom sa vláda chystá naplniť svoj vlastný záväzok, že verejné financie odovzdá v lepšom stave, ako ich preberala. Podľa Šimečku to totiž nie je na tejto trajektórii.
Minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok v diskusii vyhlásil, že vyrovnaný rozpočet je v súčasnom stave nereálny a znamenal by rozvrat sociálneho štátu. Šimečka aj v súvislosti s návrhmi Hlasu-SD podotkol, že každý, kto je v parlamente, každá politická strana vrátane PS, by chcela pomôcť mamičkám, ktoré pracujú a majú štyri deti.
„Každá strana by chcela dať viac peňazí na kočíkovné. Ale sú aj politické strany, ako PS, ktoré si zároveň uvedomujú, že ak bude deficit budúcoročného rozpočtu zase päť percent, kam smerujeme, tak Slovensko je na gréckej ceste a zaplatíme to všetci, pretože už dnes len na úrokoch z dlhu, ktorý je rekordný, platíme dve miliardy eur ročne,“ upozornil Šimečka a dodal, že aj keď by chcel každý pomôcť, tak Slovensko je na ceste k bankrotu, ak sa nezačne šetriť.
Koalícia tak dodnes nemá zhodu na štátnom rozpočte a podľa Šimečku to majú prekryť práve útoky na generálneho prokurátora Žilinku. Ide podľa neho o absolútne bezprecedentný útok exekutívnej moci, ktorej je Robert Fico druhým najvyšším predstaviteľom. Predseda PS zdôraznil, že prokuratúra musí zostať nezávislá.
„To, čo sa teraz udeje, bude to, že politici a rôzni influenceri Smeru budú mieriť všetky možné svinstvá na generálneho prokurátora, aby ho z tej pozície vyštvali. Dôležite je, prečo sa to deje. Pretože máme pojednávanie Očistec, ktoré aj napriek novele Trestného zákona prebieha, a kde si vypočujeme od svedkov, ako pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) bral úplatok,“ dodal Šimečka. Súčasne avizoval, že ak by sa táto vládna koalícia snažila zmeniť pravidlá tak, aby mohli odvolať Žilinku skôr, než mu uplynie funkčné obdobie, len preto, že im nejde na ruku, tak budú tvrdo proti a budú robiť obštrukcie a protesty.
Zdroj: SITA.sk - Útok na Žilinku má podľa Šimečku prekryť koaličný spor. Varuje pred zmenou pravidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Útoky premiéra Roberta Fica na generálneho prokurátora Maroša Žilinku môžu podľa lídra progresívcov Michala Šimečku prekrývať to, že v koalícii nie je doposiaľ zhoda na štátnom rozpočte. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
Ako podotkol, doposiaľ nikto nevidel rozpočet a nikto nevie, akým spôsobom sa vláda chystá naplniť svoj vlastný záväzok, že verejné financie odovzdá v lepšom stave, ako ich preberala. Podľa Šimečku to totiž nie je na tejto trajektórii.
Šutaj Eštok: Vyrovnaný rozpočet je nereálny
Minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok v diskusii vyhlásil, že vyrovnaný rozpočet je v súčasnom stave nereálny a znamenal by rozvrat sociálneho štátu. Šimečka aj v súvislosti s návrhmi Hlasu-SD podotkol, že každý, kto je v parlamente, každá politická strana vrátane PS, by chcela pomôcť mamičkám, ktoré pracujú a majú štyri deti.
„Každá strana by chcela dať viac peňazí na kočíkovné. Ale sú aj politické strany, ako PS, ktoré si zároveň uvedomujú, že ak bude deficit budúcoročného rozpočtu zase päť percent, kam smerujeme, tak Slovensko je na gréckej ceste a zaplatíme to všetci, pretože už dnes len na úrokoch z dlhu, ktorý je rekordný, platíme dve miliardy eur ročne,“ upozornil Šimečka a dodal, že aj keď by chcel každý pomôcť, tak Slovensko je na ceste k bankrotu, ak sa nezačne šetriť.
Koalícia podľa Šimečku nemá zhodu na rozpočte
Koalícia tak dodnes nemá zhodu na štátnom rozpočte a podľa Šimečku to majú prekryť práve útoky na generálneho prokurátora Žilinku. Ide podľa neho o absolútne bezprecedentný útok exekutívnej moci, ktorej je Robert Fico druhým najvyšším predstaviteľom. Predseda PS zdôraznil, že prokuratúra musí zostať nezávislá.
„To, čo sa teraz udeje, bude to, že politici a rôzni influenceri Smeru budú mieriť všetky možné svinstvá na generálneho prokurátora, aby ho z tej pozície vyštvali. Dôležite je, prečo sa to deje. Pretože máme pojednávanie Očistec, ktoré aj napriek novele Trestného zákona prebieha, a kde si vypočujeme od svedkov, ako pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) bral úplatok,“ dodal Šimečka. Súčasne avizoval, že ak by sa táto vládna koalícia snažila zmeniť pravidlá tak, aby mohli odvolať Žilinku skôr, než mu uplynie funkčné obdobie, len preto, že im nejde na ruku, tak budú tvrdo proti a budú robiť obštrukcie a protesty.
Zdroj: SITA.sk - Útok na Žilinku má podľa Šimečku prekryť koaličný spor. Varuje pred zmenou pravidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor Minister vnútra SR Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy Verejné financie
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