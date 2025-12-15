|
Útok Roberta Fica na Vasiľa Špirka považuje Maroš Žilinka za útok na celú generálnu prokuratúru
Podľa generálneho prokurátora zaútočil premiér na prokurátora neprípustným spôsobom, v demokratickom a právnom štáte to považuje za neprijateľné.
Generálny prokurátor tvrdí, že mu nie sú známe skutočnosti, ktoré by spochybňovali vyšetrovanie oznámení ohľadom Špirka a údajného domáceho násilia na jeho manželke.
Žilinka vo videu reaguje, že všetky trestné veci domáceho násilia polícia aj generálna prokuratúra preveruje veľmi citlivo a zodpovedne.
Pokiaľ má premiér iné informácie, je podľa Žilinku povinný ich generálnej prokuratúre oznámiť.
Zároveň tvrdí, že v prípade falšovania podpisov sa koná a bude zákonne rozhodnuté.
Kontext: Fico na tlačovke s názvom „Systematická kriminalizácia strany Smer“ dnes tvrdil, že Špirko sfalšoval podanie trestného oznámenia na Roberta Kaliňáka, a pýtal sa Žilinku, či dôsledne vyšetrili trestné oznámenie na Špirka, podľa ktorého sa dopúšťal násilia na svojej manželke.
