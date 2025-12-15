Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. decembra 2025

Útok Roberta Fica na Vasiľa Špirka považuje Maroš Žilinka za útok na celú generálnu prokuratúru


Tagy: Maroš Žilinka

Podľa generálneho prokurátora zaútočil premiér na prokurátora neprípustným spôsobom, v demokratickom a právnom štáte to považuje za neprijateľné.



Zdieľať
Útok Roberta Fica na Vasiľa Špirka považuje Maroš Žilinka za útok na celú generálnu prokuratúru

Generálny prokurátor tvrdí, že mu nie sú známe skutočnosti, ktoré by spochybňovali vyšetrovanie oznámení ohľadom Špirka a údajného domáceho násilia na jeho manželke.

Žilinka vo videu reaguje, že všetky trestné veci domáceho násilia polícia aj generálna prokuratúra preveruje veľmi citlivo a zodpovedne.

Pokiaľ má premiér iné informácie, je podľa Žilinku povinný ich generálnej prokuratúre oznámiť.

Zároveň tvrdí, že v prípade falšovania podpisov sa koná a bude zákonne rozhodnuté.

Kontext: Fico na tlačovke s názvom „Systematická kriminalizácia strany Smer“ dnes tvrdil, že Špirko  sfalšoval podanie trestného oznámenia na Roberta Kaliňáka, a pýtal sa Žilinku, či dôsledne vyšetrili trestné oznámenie na Špirka, podľa ktorého sa dopúšťal násilia na svojej manželke.


Tagy: Maroš Žilinka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prokurátor Špirko sa podľa Fica priznal k sfalšovaniu dokumentu, Žilinka hovorí o neprípustnom útoku – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Vedeli ste, že nie je kolagén ako kolagén?

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 