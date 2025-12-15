|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 15.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. decembra 2025
Prokurátor Špirko sa podľa Fica priznal k sfalšovaniu dokumentu, Žilinka hovorí o neprípustnom útoku – VIDEO
Tagy: Falšovanie dokumentov Generálny prokurátor SR Korupcia Minister obrany SR Premiér Slovenskej republiky Prokurátor
Prokurátor Vasiľ Špirko, ktorý pôsobí na generálnej prokuratúre a predtým pracoval na
Zdieľať
15.12.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Vasiľ Špirko, ktorý pôsobí na generálnej prokuratúre a predtým pracoval na Úrade špeciálnej prokuratúry, sa sám priznal, že sfalšoval dokument, aby mohol súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka obviniť z korupcie.
Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Poukázal pritom na rozhovor Špirka pre spravodajský portál 360-ka. V ňom prokurátor na otázku, či dokument s výpoveďou svedka, ktorý bol označený ako sfalšovaný, nepodpísal on, ale vie kto to urobil, odpovedal: „Dá sa to takto skrátiť".
„Čo takýto človek robí na generálnej prokuratúre?" spýtal sa Fico. Pripomenul pritom, že v celej veci malo ísť o výpoveď svedka Ľuboša Vargu. Ten však výpoveď, v ktorej usvedčoval Kaliňáka, neskôr poprel a vo veci podal trestné oznámenie.
Vargu v trestnom konaní zastupoval advokát Marek Para, ktorý podľa Fica odmietol v roku 2016 medializovať falošnú výpoveď svedka. Dôsledkom toho podľa premiéra bolo, že bol Para po roku 2020 stíhaný vo veci vymyslenej zločineckej skupiny.
Špirko bol podľa Fica vo veci údajného falšovania podpisu na listine aj vyšetrovaný, nepodarilo sa však preukázať, kto zápisnicu podpísal. „Máme na stole jasné dôkazy," skonštatoval Fico na margo Špirka, ktorý sa podľa neho na videu ku všetkému priznáva.
Premiér sa zároveň pýta generálneho prokurátora Maroša Žilinku, či boli naozaj prešetrené všetky trestné oznámenia, ktoré boli podané pre údajné Špirkovo násilie voči exmanželke. Podľa neho boli totiž hodené pod koberec.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje útok premiéra na prokurátora Špirka za útok na Generálnu prokuratúru SR a dehonestáciu prokuratúry ako celku, čo je v demokratickom a právnom štáte neakceptovateľné. Žilinka to vyhlásil vo zverejnenom videu s tým, že ide o neprípustný útok na dôveryhodnosť a vážnosť prokuratúry.
Pokiaľ ide o trestné oznámenia, ktoré sa majú týkať údajného násilia voči Špirkovej exmanželke, podľa Žilinku nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by spochybnili zákonnosť ich vybavenia. „Ak sú predsedovi vlády známe akékoľvek konkrétne skutočnosti, ktoré by spochybňovali zákonnosť a správnosť rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, je povinný nám ich oznámiť, a my sa nimi budeme zaoberať," povedal Žilinka.
Generálny prokurátor doplnil, že mu nie sú známe nijaké skutočnosti, ktoré by spochybňovali opodstatnenosť pôsobenia Špirka na generálnej prokuratúre.
„Všetky postupy orgánov činných v trestnom konaní, ale aj iných subjektov pôsobiacich v trestnom konaní sú upravené v Trestnom poriadku. To platí aj o vybavovaní trestných oznámení, a teda aj o trestnom oznámení, ktoré podal poradca predsedu vlády (Marek Para, pozn. SITA) na prokurátora vo veci falšovania podpisu," zdôraznil Žilinka a dodal, že vo všetkých veciach sa koná a bude zákonne rozhodnuté.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka, v mene ktorého konal prokurátor Generálnej prokuratúry SR, ešte v septembri zamietol sťažnosť poškodeného prokurátora Vasiľa Špirka podanú proti uzneseniu prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave z 15. apríla tohto roku, ktorým bolo zastavené trestné stíhanie obvineného advokáta Mareka Paru pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.
Generálny prokurátor totiž po preskúmaní veci dospel k záveru, že sťažnosť poškodeného nie je dôvodná a napadnuté uznesenie prokurátora krajskej prokuratúry bolo vydané v súlade so zákonom a je vecne správne.
Advokáta Mareka Paru orgány činné v trestnom konaní stíhali pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Vtedajšia Národná kriminálna agentúra ho obvinila v apríli 2022 v rámci akcie Kaifáš. Údajne sa totiž podieľal na diskreditácii prokurátora bývalého Úradu špeciálne prokuratúry Vasiľa Špirka.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátor Špirko sa podľa Fica priznal k sfalšovaniu dokumentu, Žilinka hovorí o neprípustnom útoku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Poukázal pritom na rozhovor Špirka pre spravodajský portál 360-ka. V ňom prokurátor na otázku, či dokument s výpoveďou svedka, ktorý bol označený ako sfalšovaný, nepodpísal on, ale vie kto to urobil, odpovedal: „Dá sa to takto skrátiť".
Popretá výpoveď svedka
„Čo takýto človek robí na generálnej prokuratúre?" spýtal sa Fico. Pripomenul pritom, že v celej veci malo ísť o výpoveď svedka Ľuboša Vargu. Ten však výpoveď, v ktorej usvedčoval Kaliňáka, neskôr poprel a vo veci podal trestné oznámenie.
Vargu v trestnom konaní zastupoval advokát Marek Para, ktorý podľa Fica odmietol v roku 2016 medializovať falošnú výpoveď svedka. Dôsledkom toho podľa premiéra bolo, že bol Para po roku 2020 stíhaný vo veci vymyslenej zločineckej skupiny.
Priznanie na videu
Špirko bol podľa Fica vo veci údajného falšovania podpisu na listine aj vyšetrovaný, nepodarilo sa však preukázať, kto zápisnicu podpísal. „Máme na stole jasné dôkazy," skonštatoval Fico na margo Špirka, ktorý sa podľa neho na videu ku všetkému priznáva.
Premiér sa zároveň pýta generálneho prokurátora Maroša Žilinku, či boli naozaj prešetrené všetky trestné oznámenia, ktoré boli podané pre údajné Špirkovo násilie voči exmanželke. Podľa neho boli totiž hodené pod koberec.
Útok na Generálnu prokuratúru SR
Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje útok premiéra na prokurátora Špirka za útok na Generálnu prokuratúru SR a dehonestáciu prokuratúry ako celku, čo je v demokratickom a právnom štáte neakceptovateľné. Žilinka to vyhlásil vo zverejnenom videu s tým, že ide o neprípustný útok na dôveryhodnosť a vážnosť prokuratúry.
Pokiaľ ide o trestné oznámenia, ktoré sa majú týkať údajného násilia voči Špirkovej exmanželke, podľa Žilinku nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by spochybnili zákonnosť ich vybavenia. „Ak sú predsedovi vlády známe akékoľvek konkrétne skutočnosti, ktoré by spochybňovali zákonnosť a správnosť rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, je povinný nám ich oznámiť, a my sa nimi budeme zaoberať," povedal Žilinka.
Generálny prokurátor doplnil, že mu nie sú známe nijaké skutočnosti, ktoré by spochybňovali opodstatnenosť pôsobenia Špirka na generálnej prokuratúre.
„Všetky postupy orgánov činných v trestnom konaní, ale aj iných subjektov pôsobiacich v trestnom konaní sú upravené v Trestnom poriadku. To platí aj o vybavovaní trestných oznámení, a teda aj o trestnom oznámení, ktoré podal poradca predsedu vlády (Marek Para, pozn. SITA) na prokurátora vo veci falšovania podpisu," zdôraznil Žilinka a dodal, že vo všetkých veciach sa koná a bude zákonne rozhodnuté.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka, v mene ktorého konal prokurátor Generálnej prokuratúry SR, ešte v septembri zamietol sťažnosť poškodeného prokurátora Vasiľa Špirka podanú proti uzneseniu prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave z 15. apríla tohto roku, ktorým bolo zastavené trestné stíhanie obvineného advokáta Mareka Paru pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.
Generálny prokurátor totiž po preskúmaní veci dospel k záveru, že sťažnosť poškodeného nie je dôvodná a napadnuté uznesenie prokurátora krajskej prokuratúry bolo vydané v súlade so zákonom a je vecne správne.
Advokáta Mareka Paru orgány činné v trestnom konaní stíhali pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Vtedajšia Národná kriminálna agentúra ho obvinila v apríli 2022 v rámci akcie Kaifáš. Údajne sa totiž podieľal na diskreditácii prokurátora bývalého Úradu špeciálne prokuratúry Vasiľa Špirka.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátor Špirko sa podľa Fica priznal k sfalšovaniu dokumentu, Žilinka hovorí o neprípustnom útoku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Falšovanie dokumentov Generálny prokurátor SR Korupcia Minister obrany SR Premiér Slovenskej republiky Prokurátor
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ak je Tibor Gašpar presvedčený o svojej nevine, nech ju dokáže pred súdom, vyzýva Kolíková – VIDEO
Ak je Tibor Gašpar presvedčený o svojej nevine, nech ju dokáže pred súdom, vyzýva Kolíková – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Útok Roberta Fica na Vasiľa Špirka považuje Maroš Žilinka za útok na celú generálnu prokuratúru
Útok Roberta Fica na Vasiľa Špirka považuje Maroš Žilinka za útok na celú generálnu prokuratúru