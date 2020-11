Útok vo Viedni: Centrom sa ozývala streľba, jeden z páchateľov je mŕtvy a ďalší majú byť na úteku (video)

2.11.2020 - AKTUALIZÁCIA: Pri útoku vo Viedni zomrel civilista a jeden z útočníkov, streľba si vyžiadala 15 zranených na šiestich miestach v meste

Pri teroristickom útoku vo Viedni zomrel civilista a jeden útočník, ktorého polícia zastrelila, uviedlo ministerstvo vnútra. Podľa neho si incident vyžiadal ďalších zranených na celkovo šiestich miestach v meste. Hospitalizovaných bolo doteraz 15 ľudí.

Polícia na Twitteri zhrnula, že k útokom došlo na dovedna šiestich miestach vo Viedni, podieľalo sa na nich viacero páchateľov s automatickými zbraňami. Podľa mediálnych správ môže ísť až o desať páchateľov.

Hovorca ministerstva vnútra Harald Sörös pre APA uviedol, že ťažké zranenia utrpeli viacerí okoloidúci a jeden policajt.

Denník Kurier píše, že kamery umiestnené na synagóge zaznamenali útočníka, ako strieľa do človeka nachádzajúceho sa na ulici.

Uzatvorené je celé centrum Viedne. Podľa neoficiálnych zdrojov sú nasadení záchranári v okruhu 50 kilometrov od Viedne. Do Viedne boli povolané špeciálne jednotky Cobra z miest Wiener Neustadt, Graz a Linz.

Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v telefonickom rozhovore pre stanicu ORF uviedol, že streľba je zrejme teroristickým útokom.

Viedeň: Tá si podľa polície vyžiadala niekoľko zranených a zrejme aj obete. Jedného útočníka policajti zastrelili, jedného zadržali, ale ostatní majú byť stále na úteku. Ako informovala viedenská polícia na Twitteri, medzi ťažko zranenými je aj policajt.

Terčom útoku sa mala stať aj synagóga na ulici Seitenstettengasse neďaleko námestia Schwedenplatz, ale tieto informácie sa zatiaľ nepotvrdili. Polícia na Twitteri píše o šiestich miestach činu.

Predseda viedenskej židovskej obce Oskar Deutsch informoval, že sa streľba odohrala na danej ulici, ale nie je jasné, či sa zamerala na chrám. Synagóga bola už v tom čase zatvorená, napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Polícia vyzvala ľudí, aby sa vyhli všetkým otvoreným priestranstvám v meste, aj hromadnej doprave.



Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v telefonickom rozhovore pre stanicu ORF potvrdil, že pondelňajšia streľba vo Viedni je zrejme teroristickým útokom, do ktorého je zapojených viacero páchateľov.



Polícia zadržala jedného z páchateľov streľby, ku ktorej došlo v pondelok večer v centre Viedne neďaleko synagógy na ulici Seitenstettengasse. Potvrdila to hovorkyňa rakúskeho ministerstva vnútra, píše agentúra APA.



To, či bola cieľom útoku židovská synagóga, sa zatiaľ nedá potvrdiť, uviedla hovorkyňa. Synagóga bola v čase streľby uzavretá.



Svedkovia streľby pre portál OE24 uviedli, že padlo "najmenej 50 výstrelov". Útočník údajne strieľal z automatickej zbrane podobnej kalašnikovu. Videozábery zverejnené televíziou portálu OE24 zachytávajú najmenej jedného zraneného, ktorý krvácajúci ležal na zemi pred miestnym podnikom na námestí Schwedenplatz - pravdepodobne išlo o policajta.



Portál OE 24 neskôr uviedol, že útočníkov môže byť až desať a niektorí z nich sa stále pohybujú v uliciach mesta.



Podľa denníka Kurier sa objavili správy, podľa ktorých prišlo o život až sedem ľudí vrátane policajta a štyri ďalšie osoby sú ťažko zranené. Viacero mŕtvych a zranených potvrdil aj Nehammer.



Podľa nepotvrdených správ malo v siedmom viedenskom obvode dôjsť k rukojemníckej dráme a ďalšie výstrely padli aj v štvrti Leopoldstadt.



Viedenská polícia na Twitteri vyzvala ľudí, aby na sociálnych sieťach nezverejňovali v súvislosti so streľbou nijaké fotografie ani videá s tým, že takéto konanie ohrozuje zásahové jednotky, ako aj civilné obyvateľstvo. Osoby, ktoré majú k dispozíciu dokumentáciu z útoku, ju majú nahrať na príslušný link polície.



Česká polícia večer na Twitteri uviedla, že v súvislosti s útokom vo Viedni prijala preventívne opatrenia na hraničných prechodoch s Rakúskom. Polícia vykonáva náhodné kontroly vozidiel a cestujúcich.



Viedenská polícia na Twitteri potvrdila, že zasahuje v centre mesta, kde došlo k viacerým prestrelkám a že zranených je niekoľko osôb. Zároveň vyzvala ľudí, aby sa centru mesta vyhýbali.

Streľba sa podľa portálu OE24.at ozývala nielen z blízkosti tamojšej synagógy na námestí Schwedenplatz, ale aj z miestneho podniku, kde strely zasiahli okenice. Hostia sa pred streľbou ukryli v pivnici baru.



Denník Kurier píše, že predseda tamojšej židovskej obce vylúčil, že by došlo k obetiam v radoch jej členov.





Ministerstvo vnútra hovorí o teroristickom čine alebo amoku



