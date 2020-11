Taliansko prijalo nové opatrenia proti koronavírusu, zavádza aj zákaz vychádzania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.11.2020 - Taliansky premiér Giuseppe Conte oznámil nové celonárodné opatrenia, ktorých cieľom je spomaliť šírenie nového koronavírusu. Predseda talianskej vlády v pondelok predstavil opatrenia poslancom a čoskoro by malo v tejto súvislosti vyjsť aj nové nariadenie.Conte informoval, že plánujú zatvorenie nákupných centier cez víkendy s výnimkou potravín, trafík a lekární, ktoré sa v nich nachádzajú.Po novom budú zatvorené napríklad aj herne či múzeá a bude aj obmedzené cestovanie medzi regiónmi. Platiť by mal tiež nočný zákaz vychádzania, ktorý je zatiaľ len v niektorých regiónoch, premiér však nešpecifikoval konkrétny čas. Stredné školy naplno prejdú na dištančné vzdelávanie, čo by malo pomôcť zmierniť tlak na verejnú dopravu.Niektoré opatrenia však nebudú v každom regióne rovnaké. Conte poslancom vysvetlil, že sa budú rôzniť podľa závažnosti šírenia vírusu a situácie v nemocniciach.