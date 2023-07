Útok vyradil Krymský most z prevádzky na niekoľko mesiacov, jednu časť budú musieť rozobrať

18.7.2023 (SITA.sk) - Pondelňajší útok úspešne vyradil most ponad Kerčský prieliv, ktorý spája pevninské Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym, z plnohodnotnej prevádzky na najmenej štyri mesiace. Referuje o tom web news.sky.com s odvolaním sa na ruského vicepremiéra Marata Chusnullina Po pondelňajších výbuchoch podľa neho nebude možné opraviť najmenej jedno rozpätie mosta. Chusnullin údajne na stretnutí s ruským vodcom Vladimirom Putinom povedal, že most bude úplne otvorený pre automobilovú dopravu až v novembri.Cestnú premávku po explóziách čiastočne obnovili, ale v priebehu pondelka sa tvorili dlhé zápchy, keď sa turisti snažili dostať domov cez okupované územia na juhu Ukrajiny. Chusnullin povedal, že plánom je otvoriť jednu stranu mosta pre obojsmernú dopravu do 15. septembra a druhú stranu v novembri. Ruské médiá citovali jeho slová, že jednu časť mosta budú musieť rozobrať.