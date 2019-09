Útoky v Saudskej Arábii môžu vyhnať ceny ropy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Londýn 15. septembra - Po útokoch na ropné zariadenia v Saudskej Arábii, ktoré zredukovali produkciu v krajine zhruba o polovicu, niektorí analytici očakávajú, že ceny ropy vzrastú po otvorení trhov v pondelok (16. 9.) o 5 USD, prípadne až o 10 USD za barel (159 litrov). Zároveň nevylučujú, že ak sa Saudskej Arábii nepodarí obnoviť produkciu na pôvodnú úroveň dostatočne rýchlo, mohli by ceny vzrásť až na 100 USD (90,12 eura) za barel.Útoky dronov na dve ropné zariadenia spoločnosti Saudi Aramco, ku ktorým sa prihlásili jemenskí povstalci známi ako húsíovia, znížili produkciu Saudskej Arábie o viac než polovicu, čo predstavuje zhruba 5 % celosvetových dodávok. Podľa predstaviteľov Saudskej Arábie by tento výpadok mali nahradiť zásoby, ktoré má kráľovstvo vytvorené.Niektoré zdroje z ropného trhu uviedli, že Rijád bude schopný produkciu obnoviť na pôvodnú úroveň do niekoľkých dní. Iní analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters, sú však presvedčení, že Saudskej Arábii môže trvať aj niekoľko týždňov, než dostane ťažbu na úroveň spred útokov.Bob McNally zo spoločnosti Rapidan Energy predpokladá, že v prípade neobnovenia pôvodnej ťažby do siedmich dní pôjde cena ropy nahor minimálne o 15-20 USD za barel a v prípade 30-dňového výpadku sa zvýši na trojciferné číslo.Podľa Grega Newmana, jedného zo šéfov Onyx Commodities môže cena Brentu začať pondelkové obchodovanie rastom o 2 USD a deň uzatvoriť na úrovni o 7 USD až 10 USD vyššej než v závere piatkového obchodovania. Podobne ako McNally, ani on nevylučuje návrat na 100 USD za barel, ak sa Saudskej Arábii nepodarí v najbližšom období problém vyriešiť.Analytik z Eurasia Group Ayham Kamel sa domnieva, že v najbližšom období "by k menšiemu rastu o 2 USD až 3 USD mohlo dôjsť v prípade, že rozsah škôd nebude vysoký a problém vyriešia čoskoro". Ako dodal, ak budú škody na zariadeniach Saudi Aramco vyššie, očakáva rast cien zhruba o 10 USD za barel."Útoky by vzhľadom na zvýšené bezpečnostné riziko v oblasti a vplyv na ohodnotenie spoločnosti mohli okrem toho skomplikovať plány Saudi Aramco uviesť akcie na burzu," dodal Kamel. Čo sa týka uvoľnenia ropy zo strategických rezerv, čo prisľúbili USA, dodal, že Washington uvoľní svoje rezervy v prípade, ak sa ukáže, že škody na infraštruktúre sú mimoriadne vysoké, prípadne ak ceny ropy zaznamenajú prudký rast.Podľa Garryho Rossa z Black Gold Investors bola zasiahnutá kľúčová časť saudského ropného sektora, takže je potrebné počítať s najbližším rastom cien na 65 - 70 USD za barel. "Tieto útoky nebude ľahké zastaviť a môžu sa opakovať. Trhy budú musieť toto riziko zapracovať do cien," povedal."V rámci ropného trhu je možné tieto útoky prirovnať k útokom z 11. septembra...Abkajk je najvýznamnejší komplex na spracovanie ropy na svete," povedal analytik Tilak Doshi zo spoločnosti Muse & Stancil. "Je možné, že táto situácia zatlačí doterajšie obavy ázijských krajín o bezpečnosť plavidiel v Hormuzskej úžine do úzadia a nahradí ich novými obavami z možného vypuknutia ostrého otvoreného konfliktu medzi Iránom a Saudskou Arábiou a jej spojencami," dodal.Predpokladá, že ázijské štáty budú teraz tolerantnejšie aj k tlaku USA voči Iránu. Spojené štáty obvinili z útokov na saudské ropné zariadenia práve Irán, ktorý však účasť na nich poprel.(1 EUR = 1,1096 USD)