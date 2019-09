Irak odmietol, že drony zaútočili na Saudskú Arábiu z jeho územia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 15. septembra (TASR) - Irak odmieta tvrdenia predstaviteľov Spojených štátov o tom, že drony, ktoré v sobotu zasiahli ropnú infraštruktúru v Saudskej Arábii, vzlietli z jeho územia. S odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie kancelárie irackého premiéra Ádila Abdala Mahdího o tom informovala agentúra AP.Vo vyjadrení sa tiež uvádza, že Irak by "podnikol rozhodné kroky", ak by sa niekto snažil použiť jeho územie ako základňu pre útoky na iné krajiny.Kancelária irackého premiéra reagovala na skoršie vyhlásenia predstaviteľov USA o tom, že minimálne jeden zo sobotňajších útokov dronmi na Saudskú Arábiu bol uskutočnený z územia Iraku, kde operujú Iránom podporované šiitské milície.Ako pripomína AP, tieto milície samotné sa v posledných týždňoch stávali terčom záhadných vzdušných útokov, z ktorých najmenej jeden bol pravdepodobne uskutočnený Izraelom.K sobotňajším útokom bezposádkovými lietadlami na dve významné ropné zariadenia v Saudskej Arábii sa prihlásili jemenskí šiitski povstalci známi ako húsíovia. Jedno zo zasiahnutých zariadení je celosvetovo najväčším závodom na spracovanie ropy.Saudskoarabský minister energetiky Abdal Azíz bin Salmán v nedeľu vo svojom vyhlásení spresnil, že útoky na zariadenia spoločnosti Aramco - na závod na spracovanie ropy v Búkjaku a ropné pole Churajs na východe Saudskej Arábie - majú za následok pokles produkcie o 5,7 milióna barelov ropy denne, čo je zhruba polovica dennej ťažby Saudskej Arábie a päť percent globálnych dodávok ropy.Jemenskí povstalci podporovaní Iránom v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky raketami a dronmi na ciele v susednej Saudskej Arábii, ktorá je regionálnym rivalom Teheránu. Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie sa od roku 2015 zapája do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje proti húsíom na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády.