Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Utrápené víťazstvo gólom z poslednej akcie. Tréner Weiss pochválil mužstvo za charakter
Slovenskí reprezentanti začali novú éru pod trénerom Vladimírom Weissom tesným víťazstvom nad Maltou 2:1. V piatej minúte nadstaveného času prípravného zápasu Slovensko - Malta si utrápený ...
V piatej minúte nadstaveného času prípravného zápasu Slovensko - Malta si utrápený Vladimír Weiss st. zložil z tváre okuliare, lebo sa už nemohol dívať na to, ako jeho zverenci zahadzujú jednu šancu za druhou a nedokážu zdolať 162. tím rebríčka FIFA. Len v nadstavenom čase spálili Slováci v Dunajskej Strede tri čisté šance, ale napokon to predsa len prišlo.
Z poslednej akcie zápasu práve keď sa naplnil šesťminútový extra čas, Adrián Kaprálik prenechal v šestnástke hostí loptu Rolandovi Galčíkovi a jeden z ôsmich debutantov v drese so slovenským dvojkrížom prekonal 37-ročného brankára Henryho Bonella.
Zobral to na seba
"Je to pre mňa obrovský moment. Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo, ešte k tomu takto na konci zápasu. Videl som, že Adrián Kaprálik dostal loptu a snažil som sa mu ísť do tandemu. Prenechal mi loptu a potom som to už jednoducho zobral na seba," tešil sa Roland Galčík, cituje ho web sport.aktuality.sk.
"Utrápené víťazstvo, ale som rád, že sme vyhrali. Šance musíme premieňať. V prvom polčase som bol nervózny aj ja, lebo zodpovednosť bola a je veľká. Mužstvo ukázalo charakter, striedajúci hráči v druhom polčase priniesli veľa dobrého. Všetci sa snažili, bojovali, bolo v tom veľa emócií. Vieme hrať lepšie a budeme hrať lepšie," uviedol Vladimír Weiss st. podľa webu futbalsfz.sk.
Najlepší bol Obert
Vo svojom prvom zápase na štarte druhej reprezentačnej éry dal šancu viacerým hráčom z domácej najvyššej súťaže a podľa výkonov ho väčšinou nesklamali.
"Naším najlepším hráčom bol Obert, ale som vďačný aj za Huga Paveka, ktorý v prvom svojom medzištátnom zápase za áčko hral výborne, obstál. V reprezentácii nie je ľahké hrať a už vôbec nie pri debute. Strelec nebol stopercentne fit a v 35. minúte mu prišlo zle, šiel do nemocnice, uvidíme, s čím sa vráti. Možno niekoho donominujem, uvidíme. Pre mňa to bol poučný zápas, mám stále oči otvorené. V Dunajskej Strede sa mi páčilo, prostredie i zázemie, chcel by som tu hrať aj ďalšie zápasy," povedal Weiss.
O tri dni Čierna Hora
Už o tri dni, v piatok 5. júna, čaká na reprezentáciu Slovenska ďalší prípravný duel, tentoraz v Košiciach proti Čiernej Hore (18.30 h). Tam chce Weiss st. vidieť v akcii ďalších adeptov na najcennejší dres.
"V Košiciach bude iná zostava, spravím päť-šesť zmien, v bránke bude Surovčík, stopéri Vavro s Krčíkom, musíme vyriešiť kraje, chcem, aby zasiahli do hry všetci, ktorí sú na zraze. Čaká nás neľahký súper, vari aj ťažší ako Malta," dodal hlavný tréner SR.
Serena Williamsová hlási návrat ako 44-ročná. Hrať bude už budúci týždeň v Queen´s Clube
Slovenskí futbalisti vyhrali v pondelkovom prípravnom zápase v Dunajskej Strede nad Maltou 2:1
