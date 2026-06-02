 24hod.sk    Šport

02. júna 2026

Utrápené víťazstvo gólom z poslednej akcie. Tréner Weiss pochválil mužstvo za charakter


Slovenskí reprezentanti začali novú éru pod trénerom Vladimírom Weissom tesným víťazstvom nad Maltou 2:1. V piatej minúte nadstaveného času prípravného zápasu Slovensko - Malta si utrápený ...



vladimir weiss 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Slovenskí reprezentanti začali novú éru pod trénerom Vladimírom Weissom tesným víťazstvom nad Maltou 2:1.


V piatej minúte nadstaveného času prípravného zápasu Slovensko - Malta si utrápený Vladimír Weiss st. zložil z tváre okuliare, lebo sa už nemohol dívať na to, ako jeho zverenci zahadzujú jednu šancu za druhou a nedokážu zdolať 162. tím rebríčka FIFA. Len v nadstavenom čase spálili Slováci v Dunajskej Strede tri čisté šance, ale napokon to predsa len prišlo.

Z poslednej akcie zápasu práve keď sa naplnil šesťminútový extra čas, Adrián Kaprálik prenechal v šestnástke hostí loptu Rolandovi Galčíkovi a jeden z ôsmich debutantov v drese so slovenským dvojkrížom prekonal 37-ročného brankára Henryho Bonella.

Zobral to na seba


"Je to pre mňa obrovský moment. Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo, ešte k tomu takto na konci zápasu. Videl som, že Adrián Kaprálik dostal loptu a snažil som sa mu ísť do tandemu. Prenechal mi loptu a potom som to už jednoducho zobral na seba," tešil sa Roland Galčík, cituje ho web sport.aktuality.sk.

"Utrápené víťazstvo, ale som rád, že sme vyhrali. Šance musíme premieňať. V prvom polčase som bol nervózny aj ja, lebo zodpovednosť bola a je veľká. Mužstvo ukázalo charakter, striedajúci hráči v druhom polčase priniesli veľa dobrého. Všetci sa snažili, bojovali, bolo v tom veľa emócií. Vieme hrať lepšie a budeme hrať lepšie," uviedol Vladimír Weiss st. podľa webu futbalsfz.sk.

Najlepší bol Obert


Vo svojom prvom zápase na štarte druhej reprezentačnej éry dal šancu viacerým hráčom z domácej najvyššej súťaže a podľa výkonov ho väčšinou nesklamali.

"Naším najlepším hráčom bol Obert, ale som vďačný aj za Huga Paveka, ktorý v prvom svojom medzištátnom zápase za áčko hral výborne, obstál. V reprezentácii nie je ľahké hrať a už vôbec nie pri debute. Strelec nebol stopercentne fit a v 35. minúte mu prišlo zle, šiel do nemocnice, uvidíme, s čím sa vráti. Možno niekoho donominujem, uvidíme. Pre mňa to bol poučný zápas, mám stále oči otvorené. V Dunajskej Strede sa mi páčilo, prostredie i zázemie, chcel by som tu hrať aj ďalšie zápasy," povedal Weiss.

O tri dni Čierna Hora


Už o tri dni, v piatok 5. júna, čaká na reprezentáciu Slovenska ďalší prípravný duel, tentoraz v Košiciach proti Čiernej Hore (18.30 h). Tam chce Weiss st. vidieť v akcii ďalších adeptov na najcennejší dres.

"V Košiciach bude iná zostava, spravím päť-šesť zmien, v bránke bude Surovčík, stopéri Vavro s Krčíkom, musíme vyriešiť kraje, chcem, aby zasiahli do hry všetci, ktorí sú na zraze. Čaká nás neľahký súper, vari aj ťažší ako Malta," dodal hlavný tréner SR.


Zdroj: SITA.sk - Utrápené víťazstvo gólom z poslednej akcie. Tréner Weiss pochválil mužstvo za charakter © SITA Všetky práva vyhradené.

