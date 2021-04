Uväznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj končí s hladovkou, vyšetrili ho civilní lekári

Dosiahli veľký pokrok

Dostal infúziu s glukózou

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Uväznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj končí s protestnou hladovkou po tom, ako dostal zdravotnú starostlivosť a lekári ho varovali pred ohrozením života.V príspevku na jeho instagramovom konte v piatok, 24. deň hladovky, uviedol, že bude naďalej požadovať návštevu jeho lekárov, aby prešetrili jeho stratu citu v končatinách.To, že ho jeho lekári nemohli navštíviť v trestaneckej kolónii, bolo hlavným dôvodom prečo začal Navaľnyj hladovať.Štyridsaťštyriročný Navaľnyj uviedol, že k ukončeniu hladovky sa rozhodol po tom, ako ho vyšetrili lekári, ktorí nepracujú vo väznici. To je podľa neho veľký pokrok.„Vďaka obrovskej podpore dobrých ľudí v celej krajine a na celom svete sme dosiahli obrovský pokrok. Pred dvoma mesiacmi moje žiadosti o lekársku pomoc vyvolávali úškrny. Nedostal som žiadne lieky .... Vďaka vám ma teraz dvakrát vyšetrilo konzílium civilných lekárov,“ uvádza sa vo vyhlásení Navaľného, ktorému právnici pomáhajú zverejňovať príspevky na sociálnych médiách.Ďalší dôvod, prečo Navaľnyj podľa jeho slov končí s hladovkou je aj to, že niektorí jeho podporovatelia začali zo solidarity s ním hladovať tiež.Opozičný politik začal hladovať 31. marca po tom, ako väzenské úrady odmietli povoliť návštevu jeho lekárov, keď začal mať silné bolesti chrbta a strácať cit v nohách. Úrady trvali na tom, že dostáva všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť.Navaľnyj naopak tvrdil, že ho v podstate neliečili. Jeho lekári v sobotu vyjadrili obavy, že je na pokraji smrti. Začiatkom týždňa ho úrady previezli do nemocnice v inej väznici, kde mu dali infúziu s glukózou.V trestnej kolónii skončil Navaľnyj, jeden z najväčších oponentov ruského prezidenta Vladimira Putina , po tom, ako ho vo februári odsúdili na 2,5 roka väzenia za to, že počas zotavovania sa z otravy v Nemecku podľa súdu porušil pravidlá podmienečného odsúdenia z roku 2014.Vtedy mu dali za vinu spreneveru, ktorá však bola podľa Navaľného vyfabrikovaná. Odsúdenie je široko vnímané ako politicky motivované.