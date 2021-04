Rusko vyhostilo piatich poľských diplomatov a pokarhalo Varšavu za smerovanie k zničeniu vzťahov

Sankcie za zasahovanie do volieb

Pobaltie solidárne s Českom

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Rusko v piatok vyhostilo piatich poľských diplomatov v reakcii na minulotýždňové vypovedanie troch zamestnancov ruského veľvyslanectva v Poľsku. Ruské ministerstvo zahraničia informovalo, že si predvolalo poľského veľvyslanca, aby ho informovalo, že piati diplomati musia opustiť krajinu do 15. mája.Rezort pokarhal Varšavu za jej úmyselné smerovanie k „zničeniu“ vzťahov s Ruskom, odsúdil poľské úrady za odstraňovanie pamätníkov sovietskych vojakov a obvinil ich zo snahy podkopať ruské energetické projekty a rozpútania „rozsiahlej protiruskej informačnej kampane“.Poľské ministerstvo zahraničia minulý týždeň oznámilo, že vyhosťuje troch ruských diplomatov na znak solidarity so Spojenými štátmi.USA minulý týždeň oznámili vyhostenie desiatich ruských diplomatov a sankcie voči viac ako trom desiatkam ľudí a spoločností za zasahovanie do vlaňajších prezidentských volieb a hackerský útok na federálne úrady.Rusi na sankcie USA odpovedali vyhostením desiatich amerických diplomatov.Rusko vyhostilo troch poľských diplomatov v rovnaký deň, ako Estónsko, Litva a Lotyšsko nariadili vypovedanie dohromady štyroch ruských diplomatov. Pobaltské krajiny zase konali v solidarite s Českou republikou.Pre údajné zapojenie ruských agentov do výbuchov v českých muničných skladoch v roku 2014 si ČR a Rusko navzájom vyhostili desiatky diplomatov.