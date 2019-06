Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania by mohli získať aj obce

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. júna (TASR) - Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) by mohla na kúpu pozemku získať aj obec, samosprávny kraj alebo nezisková organizácia. Navrhuje to poslanec Milan Mojš (Smer-SD) k novele zákona o ŠFRB, o ktorej rokuje parlament v druhom čítaní.Podmienkou získania úveru však musí byť poskytovanie služieb na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového domu.Novela navrhuje zavedenie nových účelov podpory, ktorými sú obstaranie ubytovacieho domu, či už jeho výstavbou alebo kúpou. Pretože podiel nájomných bytov na Slovensku je nízky, ďalším návrhom je zavedenie opatrení, ktoré budú motivovať žiadateľov, právnické osoby zo súkromného sektora, aby obstarávali nájomné bývanie. Novela rieši aj podporu výstavby zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje službu celoročnou pobytovou formou alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb a obnovu zariadenia vrátane jeho zateplenia.Pozmeňujúci návrh predložil aj poslanec Eduard Adamčík (Most-Híd). Navrhol, aby lehota na podávanie žiadostí ŠFRB bola predĺžená v prospech žiadateľov, a teda, aby ich mohli predkladať už začiatkom roka v lehote od 15. januára do 30. júna. Podľa Adamčíka by tak mohlo dôjsť k posúdeniu žiadosti a začatiu výstavby čo najskôr.K celej novele má výhrady opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO). Upozornil na to, že úver zo ŠFRB sa bude dať využiť aj na výstavbu ubytovania pre robotníkov.podotkol Heger. Vysvetlil, že na Slovensku sa málo stavajú nájomné byty.myslí si Heger.Slovensko by malo robiť viac na podporu nájomného bývania.tvrdí Heger. Cieľom ŠFRB je podľa Hegera niečo iné, ako vytvárať ubytovne pre pracovníkov z dovozu.dodal Heger. Navrhol, aby bol zákon vrátený ministerstvu dopravy späť na dopracovanie.Poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd) upozornila, že od 1. júla bude účinná poslanecká novela Mostu-Híd, ktorá priniesla mladomanželské pôžičky. O úver budú môcť mladí požiadať zo ŠFRB.adresovala Hegerovi Sárközy.