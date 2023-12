ÚVO je podľa odborníka silný a vplyvný, rekonštrukcia či jeho úplná eliminácia by narazila na silný odpor

Premiér spochybnil úrad

28.12.2023 (SITA.sk) - Pravidlá verejného obstarávania a ich aplikácia na Slovensku podľa odborníka v tejto oblasti Jána Azuda neprospievajú plynulému a rýchlemu priebehu projektov. Súhlasí s tým, že zjednodušenie podmienok verejného obstarávania by bolo viac než vítané.Očakáva, že prípadná rekonštrukcia či dokonca úplná eliminácia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) , ktorý pred voľbami spochybňoval súčasný premiér Robert Fico Smer-SD ), by narazila na silný odpor médií a tretieho sektora.„Úrad pre verejné obstarávanie je skutočne veľmi silný a vplyvný,“ myslí si Azud, ktorý je partner Advokátskej kancelárie Ružička and Partners „Na základe legislatívneho vývoja v roku 2022 sa stal Úrad pre verejné obstarávanie integrálnou súčasťou systému riadenia eurofondov vo vzťahu k programovému obdobiu 2021 - 2027,“ upozornil.Fico v lete kritizoval ÚVO ako najväčšiu brzdu projektov na Slovensku. V predvolebnej kampani pripustil možnosť jeho zrušenia, ak bude vo vláde.„Bude zaujímavé sledovať, ako sa toto predvolebné vyhlásenie premietne do reálnej politiky,“ poznamenal Azud. Predpokladá, že vo verejnom obstarávaní bude čo komentovať aj vo výročnom hodnotení v roku 2024.Pravidlá verejného obstarávania, ktoré doterajšie vlády a poslanci upravovali pravidelne každoročne, sa majú opätovne meniť. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši Hlas-SD ) už skôr avizoval prípravu ďalšieho nového zákona o verejnom obstarávaní.Podľa neho má byť už moderný a odbúrať všetky prekážky, ktoré sa v pôvodnom zákone roky kopili. „Chystáme obrovskú zmenu vo verejnom obstarávaní, ktoré bude tak jednoduché, tak transparentné, ako vyžaduje Európska únia,“ oznámil Raši.Verejné obstarávanie je podľa neho v súčasnosti pre mestá, obce, kraje alebo prijímateľov nočnou morou. Návrh zákona má obsahovať také podmienky, ktoré Európska únia vyžaduje. Minister tvrdil, že nový zákon o verejnom obstarávaní nielen zrýchli čerpanie eurofondov v regiónoch, ale aj rozviaže ruky všetkým poctivým starostom a primátorom.Aktuálny zákon o verejnom obstarávaní aj s mnohými zmenami je účinný takmer osem rokov. Národná rada SR ho schválila koncom roka 2015 počas samostatnej vlády Smeru-SD, účinnosť nadobudol postupne od decembra 2015 do apríla 2016. Odvtedy ho zákonodarcovia novelizovali podľa údajov v Zbierke zákonov SR takmer dvadsaťkrát.Počas vlád so Smerom-SD zmenili podmienky obstarávania na základe platného zákona 11-krát do roku 2019, podpredsedom tejto strany a zároveň vicepremiérom pre investície do roku 2020 bol Raši, ktorý zákon v súčasnosti kritizuje. Pri predošlej vládnej koalícii na čele s vtedajším hnutím OĽaNO zákon o obstarávaní menili osemkrát.A to najmä veľkou novelou z októbra 2021, ktorej hlavná časť je účinná od 31. marca 2022 a ďalšia od vlaňajšieho augusta. Koncom marca 2024 nadobudne účinnosť posledná časť veľkej novely v súvislosti s profesionalizáciou verejného obstarávania.Súčasné vedenie ÚVO navrhlo, aby využívanie odborných garantov vo verejnom obstarávaní bolo dobrovoľné a nie povinné, ako to v novele presadilo predošlé vedenie úradu.