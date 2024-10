Úvodné „El Clásico“ dopadlo nečakane, Real prišiel o sériu a Flick prelomil barcelonské prekliatie

Ofsajdova pasca obrancov

Skvelá forma mladého tímu

Zmenil negatívny kurz Barcelony

27.10.2024 (SITA.sk) - Robert Lewandowski zaznamenal dva góly a keď sa neskôr strelecky pridali i Lamine Yamal s Brazílčanom Raphinhom, na svete bolo nečakane vysoké víťazstvo futbalistov FC Barcelona v úvodnom zápase „El Clásico“ aktuálnej sezóny 2024/2025.Hráči Realu Madrid ukončili touto prehrou 42-zápasovú sériu bez prehry v La Lige, ktorá trvala 13 mesiacov. Ak by ju natiahli na 43 duelov, vyrovnali by práve barcelonský rekord z rokov 2017 a 2018. „Prišli sme sem práve s týmto cieľom,“ povedal Yamal po triumfe 4:0.„Mali sme dostatok sebavedomia a po druhom góle sme chceli streliť tretí a potom štvrtý, jednoducho čo najviac gólov.“ Kylian Mbappé zažil frustrujúci debut drese „bieleho baletu“ proti Barcelone.Jej obrancovia ho až osemkrát chytili do ofsajdovej pasce, čo v konečnom účtovaní bol jeden z rozhodujúcich faktorov stretnutia. Práve pre ofsajd neplatili dva Mbappého zásahy, prvý za bezgólového stavu a druhý neskôr za priebežných 0:2.Kým hosťom „ofsajd systém“ dokonale vychádzal, domácim v 56. minúte nesklapla ofsajdová pasca, keď sa na ľavej strane zabudol Ferland Mendy, a Poliak Lewandowski otvoril skóre. O pár sekúnd neskôr pridal druhý gól a z tejto studenej sprchy sa už Real až do konca stretnutia nedokázal spamätať.„Vedeli sme, že hrajú vysoko, ale nedokázali sme to využiť,“ priznal tréner Realu Carlo Ancelotti . „Mbappé sa viackrát ocitol v ofsajde, ale mal ďalšie tri-štyri čisté šance. Chcelo to skrátka len lepšiu koncovku. Dva inkasované góly rýchlo po sebe nám vzali energiu. Bol to komplikovaný moment. Prehrať zápas a najmä po 42 dueloch bolí, ale nemali by sme všetko len tak zahodiť, pretože toto mužstvo bude hrať lepšie,“ dodal skúsený 65-ročný Talian, ktorého tím po prehre stráca v tabuľke na Barcelonu už šesť bodov.Pod vedením nemeckého trénera Hansi Flicka sa mladý tím Barcelony ukazuje vo skvelej forme. „Dnes sme odohrali fantastický zápas a všetko je to o tíme. Každý do toho dal 100 %,“ uviedol Flick, v ktorého základnej zostave nastúpilo až šesť hráčov mladších ako 22 rokov, čo dáva Barcelone optimistické vyhliadky smerom do budúcnosti.Samotný Flick zmenil negatívny kurz Barcelony v dueloch „El Clásico“ a po 13 rokoch sa stal prvým trénerom FCB, ktorý vo svojom úvodnom súboji proti Realu Madrid neodišiel s prehrou.Pred Nemcom až piati tréneri prehrali svoje prvé Clásico - Xavi Hernández Ernesto Valverde aj Luis Enrique . Pred Flickom posledným koučom Barcelony, ktorý dokázal prekonať „biely blok“, bol Gerardo Martino v roku 2011.