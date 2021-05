Úvodné zápasy na MS v Rige budú bez divákov, podľa Fasela by sa to však mohlo od štvrťfinále zmeniť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zápasy v základných skupinách na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v lotyšskej Rige sa uskutočnia bez divákov na tribúnach. V rozhovore na švajčiarskom webe rts.ch to uviedol prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel , upozornil na to český iDnes.cz.V súvislosti s pandémiou koronavírusu však existuje možnosť, aby sa aspoň vyraďovacia časť šampionátu hrala pred obmedzeným počtom fanúšikov v hľadiskách."Prekvapilo by ma, keby sme počas prvého týždňa mohli pustiť na štadióny nejakých divákov. Ak to pôjde dobre, budú môcť prísť na štvrťfinále," cituje Fasela web RTS. Aktuálne v Lotyšsku denne potvrdia ochorenie COVID-19 u stoviek osôb.Podľa Fasela je IIHF pripravená na fungovanie turnaja v tzv. bubline. Pôvodne mali tohtoročný svetový šampionát v ľadovom hokeji hostiť s Lotyšmi aj Bielorusi, tí však o možnosť hostiť svetovú hokejovú elitu prišli kvôli nestabilnej politickej a bezpečnostnej situácii.Slováci sa na MS v Rige predstavia v základnej A-skupine, už v piatok 21. mája ich vyzve tím Bieloruska.