K Slovákom sa pred MS v hokeji pripojí ešte Studenič, Skalický a Pospíšil. Z NHL už zrejme nepríde nik

Aktuálny káder slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave na MS 2021:

Brankári: Július Hudáček, Branislav Konrád, Adam Húska

Obrancovia: Samuel Kňažko, Šimon Nemec, Martin Bučko, Marek Ďaloga, Daniel Gachulinec, Mário Grman, Adam Jánošík, Patrik Koch, Mislav Rosandič, Martin Gernát, Michal Ivan

Útočníci: Pavol Regenda, Juraj Slafkovský, Dávid Buc, Martin Faško-Rudáš, Adrián Holešinský, Matúš Sukeľ, Patrik Hrehorčák, Miloš Roman, Adam Liška, Peter Cehlárik, Marek Hrivík, Michal Krištof, Miloš Kelemen, Róbert Lantoši





12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia sa aktuálne pripravuje v Piešťanoch na budúcotýždňový štart majstrovstiev sveta v lotyšskej Rige, kam sa zverenci trénera Craiga Ramsayho presunú v nedeľu 16. mája.V porovnaní s minulým týždňom už súčasťou tímu nie sú brankár Matej Tomek a mladí útočníci Daniil Fominych s Andrejom Kollárom, nahradili ich gólman Adam Húska, obranca Michal Ivan a útočník Miloš Kelemen, v najbližších dňoch do Piešťan príde aj ďalší útočník Róbert Lantoši Známe je už aj to, že na svetovom šampionáte kouč Ramsay nemôže rátať zo zámorskej NHL s obrancami Andrejom Sekerom (Dallas), Christiánom Jarošom (San Jose) ani s útočníkom Richardom Pánikom (Detroit)."Sekera a Pánik sú starší, skúsení hráči. Keďže mali náročnú sezónu, príliš sme nepočítali s tým, že by sa k nám pripojili. U Christiána Jaroša to chvíľu vyzeralo nádejne. Nemá však kontrakt na ďalšiu sezónu a s agentom sa rozhodli, že si počkajú na otvorenie trhu s voľnými hráčmi,“ povedal Miroslav Šatan na webe HockeySlovakia.sk.Prísť by však mal útočník Marián Studenič , ktorý pôsobí v New Jersey. V hre je aj možný príchod dvojice útočníkov Pavla Skalického a Kristiána Pospíšila, ktorí v utorok vo Fínsku získali s tímom Lukko Rauma majstrovský titul."Riešime to v týchto hodinách. Budeme sa snažiť, aby sa pridali k mužstvu čím skôr,“ pokračoval Šatan.Ako informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojom webe, zväzový šéf a generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan rieši aj možný príchod Adam Ružičku zo zámoria."Pracujeme aj na Adamovi Ružičkovi. Momentálne sa nachádza v tíme Calgary a má šancu si zaň zahrať potom, ako Flames prišli o účasť v play-off. Definitívny verdikt budeme poznať do konca týždňa,“ uviedol Šatan.Podľa SZĽH by zo zámoria do úvahy pripadali ešte Martin Fehérváry Martin Marinčin či Tomáš Jurčo . Všetci traja však budú v NHL súčasťou takzvaných "taxi tímov"."Chalani budú musieť trénovať s kmeňovými mužstvami v NHL a vyčkávať, či sa dostanú do hry. Nás však nebudú môcť posilniť. Rovnako ako hráči, ktorí hrajú NHL pravidelne a čaká ich 1. kolo play-off. Vzhľadom na procedúry v Rige nebude mať zmysel čakať, či vypadnú z hry o Stanleyho pohár. Títo hráči by síce mohli priletieť do dejiska šampionátu, ale museli by tri dni stráviť v izolácii, následne ďalšie tri dni neprichádzať do kontaktu s ďalšími hráčmi a až po tomto období a každodennom negatívnom teste by mohli zasiahnuť do diania. Budeme sa snažiť sformovať našu zostavu už koncom týždňa a odísť do Rigy so solídnym tímom bez zmien,“ dodal Miroslav Šatan.Definitívna podoba slovenského kádra pre majstrovstvá sveta teda ešte nie je známa."Neustále ju tvoríme. Uvažujeme nad rôznymi možnosťami a skladáme to tak, aby sme mohli hrať na šampionáte to, čo zamýšľame. Riešime všetky možné detaily," prezradil tréner Ramsay.V príprave na MS odohrali Slováci dovedna osem duelov. V úvode prehrali s Lotyšmi 1:2 po predĺžení, nasledovalo však päť víťazstiev - nad Lotyšmi 1:0 po predĺžení, nad Nemcami 4:3 po samostatných nájazdoch a 2:1, nad Rakúšanmi 3:1 a 2:0. S Čechmi zaznamenali prehry 0:2 a 1:2.V celej príprave Slovákov trápila koncovka, na ktorej musia pred začiatkom svetového šampionátu ešte popracovať. Slovenský tím vstúpi do MS v lotyšskej Rige v piatok. Nasledovať budú súboje proti Britom, Rusom, Švajčiarom, Dánom, Švédom a Čechom.