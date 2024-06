Úvodnú etapu Tour de France 2024 vyhral Francúz Romain Bardet, Mark Cavendish mal zdravotné problémy

30.6.2024 (SITA.sk) - Víťazom úvodnej etapy 111. ročníka cyklistickej Tour de France sa stal skúsený Francúz Romain Bardet Do cieľa 206 km dlhej etapy na talianskych cestách z Florencie do Rimini prišiel tesne pred tímovým kolegom Holanďanom Frankom van den Broekom zo zoskupenia DMS-firmenich PostNL.Tretí finišoval Belgičan Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), ktorý po piatich sekundách dotiahol do cieľa pelotón.Hneď v úvodnej etape sa poriadne trápil Brit Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), ktorého jediným cieľom na tohtoročnej Tour je jeden etapový triumf. Ním by sa na čele historických rebríčkov odpútal od legendárneho Eddyho Merckxa.Cavendish v sobotu počas etapy viackrát vracal a je otázne, ako pripravený bude na nedeľu.