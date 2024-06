Zlý výber zostavy. Tréner Spalletti vzal na seba vyradenie Talianska z ME vo futbale 2024

Švajčiari dominovali

30.6.2024 (SITA.sk) - Pred prvým osemfinálovým stretnutím futbalových majstrovstiev Európy v Nemecku síce neboli Švajčiari výrazným outsiderom, napriek tomu je ich postup cez obhajcov titulu Talianov medzi okteto najlepších výberov na turnaji prekvapením.Helvéti si štvrťfinálovú miestenku vybojovali v Berlíne triumfom 2:0 gólmi Rema Freulera a Rubena Vargasa, pričom taliansky tím zdolali premiérovo po 31 rokoch. A o semifinále budú bojovať 6. júla v Düsseldorfe proti Angličanom alebo Slovákom.Zaujímavosťou je, že úradujúci majstri Európy sa už na treťom turnaji za sebou porúčali v osemfinále.V roku 2016 obhajovali zlato Španieli a v úvodnom súboji vyraďovačky nestačili na Talianov, o päť rokov neskôr portugalskí reprezentanti podľahli Belgičanom. História sa teda opäť opakovala."Od prvej sekundy sme ukazovali, že v tomto zápase skutočne chceme zvíťaziť. Náš tímový duch je neuveriteľný. Všetci sa tešíme," uviedol po postupe švajčiarsky stredopoliar Fabian Riedler, jeho tím dominoval v počte striel aj prihrávok.Taliani mali celý druhý polčas na to, aby zmazali dvojgólové manko, ale agresívna švajčiarska defenzíva sa s tým vyrovnala.Tréner Murat Yakin mal výborný plán a národnému zväzu sa tým poďakoval za podporu, keď vlani v novembri silneli hlasy po jeho odvolaní."Futbal nám dáva veľa. Ani neviem, ako sa mu môžem odvďačiť za všetko, čo priniesol do môjho života. Dnešok si zapamätám navždy," zhodnotil švajčiarsky kormidelník.Jeho taliansky náprotivok Luciano Spalletti mal iné pocity. "Môj tím bol príliš bojazlivý, pokiaľ ide o intenzitu hry. Neodviedli sme dobrú prácu. Nedokázali sme udržať vysokú intenzitu," povedal.Spallettimu v tomto súboji nevyšiel ťah s Mattiom Zaccagnim, ktorého poslal na hraciu plochu v druhej štyridsaťpäťminútovke.V predchádzajúcom súboji proti Chorvátom gólom v nadstavenom čase zariadil remízu 1:1, no v sobotu nevyčaroval "králika z klobúka"."Keď sme zlyhali, tak sme zlyhali. Neuspeli sme pre môj zlý výber zostavy," sypal si popol na hlavu Spalletti.