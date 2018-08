ÚVZ SR: Odborníci pripravujú imunologický prehľad

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. augusta (TASR) - Pediatri a všeobecní lekári pre dospelých v rámci Imunologického prehľadu (IP) 2018 odobrali od začiatku júla 1363 vzoriek krvi. Účastníkov si budú vybraní lekári pozývať do svojich ambulancií postupne až do septembra. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý je koordinátorom IP 2018.uvádza odbor epidemiológie ÚVZ SR.Hygienici vysvetľujú, že všeobecní lekári vykonávajúci odber krvi v rámci IP 2018 oboznámia účastníkov s výsledkom vyšetrenia, ako aj s postupom a zabezpečením potrebnej zdravotnej starostlivosti v prípade zistenia patologických alebo neočakávaných nálezov s možnosťou očkovania.Imunologický prehľad (IP) 2018 má ukázať stav imunity populácie Slovenska voči šiestim prenosným ochoreniam. ÚVZ SR ho spustil 1. júla tohto roka. Cieľom je preveriť účinnosť súčasných očkovaní voči osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C. Výsledky budú známe v decembri. Posledný imunologický prehľad v SR bol realizovaný v roku 2002.