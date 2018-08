Zahraničný obchod Slovenska zostal v júni silný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Zahraničný obchod Slovenska zostal v júni 2018 silný. Uviedol to v komentári k júnovému zahraničnému obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Prebytok zahraničného obchodu bol porovnateľný s júnom minulého roka.priblížil Koršňák.Rastúci priemysel podľa Koršňáka zároveň vytvára aj zvýšený tlak na dovoz materiálu a tovaru pre výrobu. Dovozy v júni medzimesačne vzrástli o 0,8 %. Palivá boli zodpovedné za takmer tretinu medziročného rastu dovozov, viac ako polovica rastu opäť pripadla na kategóriu strojov a prepravných prostriedkov, kde sa mixujú investičné dovozy a dovozy pre výrobu. Spotrebné dovozy ani v júni pravdepodobne dovozy zásadnejšie nezvyšovali. Nominálne čísla zahraničného obchodu však podľa neho výrazne ovplyvnila rastúca cena ropy na svetových trhoch.Silný domáci dopyt, či už dovoz technológií pre nový závod na výrobu áut, ale aj vyššie priemyselné dodávky pred samotným štartom produkcie, by mali podľa Koršňáka ešte v nasledujúcich mesiacoch opäť raz zatlačiť na dovozy. Silné dovozy by však už mali byť kompenzované aj silnejšími vývozmi.dodal Koršňák.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej zostávajú fundamenty zahraničného obchodu SR priaznivé a v druhom polroku by okrem stále priaznivého vývoja našich hlavných obchodných partnerov mohol k rastu exportov začať postupne (aj keď v tomto roku len mierne) prispievať nábeh výroby v novej automobilke.doplnila Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že v júni 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu zo SR 6,940 miliardy eur, pri medziročnom raste o 10,7 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 10,1 % na 6,508 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne, vo výške 432,2 milióna eur, bolo teda o 72,9 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku.