ÚVZ upozorňuje na napodobeniny parfumov v internetových obchodoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zaznamenal v rokoch 2018 a 2019 nárast podaní spotrebiteľov proti internetovým obchodom www.theperfumshop.world, www.parfumy.website, www.vonnyparfum.club a https://outletparfemy.com, ktoré v slovenskom a v českom jazyku ponúkajú napodobeniny parfumov výrobcov známych svetových značiek. V podmienkach predaja uvádzajú, že vyobrazené originálne parfumy na stránke slúžia výlučne pre porovnanie a predajca nevlastní ich licencie. Informuje o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.Na webových stránkach nie je uvedený kontakt na prevádzkovateľa obchodu alebo prevádzkovateľom je spoločnosť mimo územia SR (najčastejšie Global Distribution Solutions z USA). Niektoré z obchodov sú zaregistrované v Paname alebo Spojenom kráľovstve.Spotrebitelia poukazujú na to, že sľubované luxusné parfumy sú v skutočnosti parfumované vody, naplnené v jednoduchých "low cost" fľaštičkách, zabalené v papierovom obale bez celofánového prebalu, označené iba číslom vône bez povinných údajov podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.Predávajúci podľa podaní buď neumožňuje spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy, alebo len v deň objednávky. Na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu nereaguje a po vrátení tovaru nevráti peniaze. Navyše, po realizácii platby za objednaný tovar predávajúci prestane komunikovať.ÚVZ SR preto odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť rozhodnutie zakúpiť si parfumy v uvedených internetových obchodoch. Ďalej upozorňuje, že kontrolná činnosť orgánov verejného zdravotníctva je v rámci ich kompetencií zameraná len na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR a nie sú oprávnené vymáhať platby za nedodaný, respektíve vrátený tovar. Pri problémoch s obchodmi z iných členských štátov Európskej únie sa môžu spotrebitelia obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR na Ministerstve hospodárstva SR.