EÚ v reakcii na možný tvrdý brexit prijala posledné krízové opatrenia

Brusel 30. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že v reakcii na zvyšujúce sa riziko, že Spojené kráľovstvo koncom marca tohto roku opustí Európsku úniu bez dohody, prijala poslednú sériu krízových návrhov, ktoré sa týkajú programu Erasmus+, koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ.Týmto návrhom predchádzala výzva premiérov a prezidentov EÚ (Európska rada) z novembra a decembra 2018, ktorí v súvislosti s brexitom vyzvali na zintenzívnenie príprav na všetkých úrovniach. Komisia už 19. decembra prijala krízového akčný plán, ktorý zahŕňa viacero legislatívnych opatrení a minulý týždeň predstavila krízové návrhy v oblasti rybárstva.Nové návrhy dopĺňajú rozsiahlu prácu na zaistenie pripravenosti na brexit, ktorej sa exekutíva EÚ venuje od decembra 2017.Najnovšie opatrenia v prípade scenára brexitu bez dohody zaistia, že mladí ľudia z EÚ a zo Spojeného kráľovstva, ktorí sa 30. marca 2019 zúčastňujú na programe Erasmus +, budú môcť dokončiť svoj pobyt bez prerušenia. Rovnako to znamená, že orgány členských štátov EÚ budú aj naďalej pri výpočte dávok sociálneho zabezpečenia, ako sú napríklad dôchodky, brať do úvahy obdobia poistenia, zamestnania (aj ako samostatne zárobkovo činná osoba) alebo pobytu v Spojenom kráľovstve. Prijímatelia finančných prostriedkov EÚ zo Spojeného kráľovstva by aj naďalej dostávali platby na základe ich platných kontraktov za predpokladu, že si Spojené kráľovstvo bude aj naďalej plniť svoje finančné záväzky v rámci rozpočtu EÚ.Komisia spresnila, že posledná otázka nesúvisí s finančným vyrovnaním medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.V stredu predložené návrhy majú iba dočasný charakter, ich rozsah je obmedzený a EÚ ich prijme jednostranne.Podľa údajov EK sa 30. marca - v prvý deň po vystúpení Británie z EÚ - bude na území tejto krajiny cez program Erasmus+ nachádzať okolo 14.000 mladých ľudí z ostatných 27 členských krajín EÚ a okolo 7000 mladých Britov bude v uvedenej dobe na výmenných programoch v rôznych krajinách Únie. Ak dôjde k brexitu bez dohody, títo mladí ľudia by nemohli dokončiť svoj pobyt v rámci programu Erasmus+ a nemali by nárok na granty. Cieľom nového návrhu EK je tomuto predísť a zabezpečiť, aby pri takomto scenári všetci študenti a stážisti mohli svoje štúdium dokončiť a čerpať príslušné financovanie alebo granty.Najnovší návrh eurokomisie umožní, aby EÚ v prípade brexitu bez dohody bola schopná plniť v roku 2019 svoje záväzky a naďalej vyplácať platby prijímateľom v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o kontrakty a rozhodnutia podpísané a vydané pred 30. marcom 2019. To by pomohlo zmierniť tvrdý dopad "rozvodu bez dohody" v širokej škále oblastí, v ktorých sa čerpajú finančné prostriedky EÚ, ako sú výskum, inovácie alebo poľnohospodárstvo.