Už aj slovenskí exportéri môžu využiť zvýhodnené vývozné úvery a prispieť tak k rastu v rozvojových krajinách

1.10.2019 (Webnoviny.sk) -Zvýhodnený vývozný úver je účelovo viazaný úver poskytnutý zahraničnému verejnému odberateľovi, ktorý je vďaka príspevku na splatenie časti úveru, nižším úrokovým sadzbám a predĺženej splatnosti úverov výhodnejší, ako úver za štandardných komerčných podmienok. Umožňuje tak slovenskému exportérovi zapojiť sa do projektov, ktoré prispievajú k rozvoju ekonomiky a spoločnosti v danej rozvojovej krajine.Dôležitým faktorom na poskytnutie tohto úveru je preukázanie dostatočného rozvojového aspektu projektu. O tieto úvery sa môžu uchádzať projekty z oblastí ako potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo, energetická bezpečnosť a využívanie alternatívnych zdrojov energie, vodné a odpadové hospodárstvo, správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti, či infraštruktúra, ktoré sú súčasťou sektorových priorít Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR.Výhodou pre slovenského exportéra je bezpečná možnosť prieniku na rozvojové teritóriá, na ktoré nie je možné vstúpiť bez zvýhodnenia, či jeho vyššia konkurencieschopnosť na týchto trhoch pri minimalizácii rizika. Úspešne zrealizovaný projekt so zvýhodnením exportérovi otvára dvere aj pre ďalšie aktivity a spoluprácu s partnermi v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Navyše získa skúsenosti s rozvojovými projektmi, vďaka ktorým má vyššiu šancu uspieť v podobných rozvojových programoch. Zoznam krajín oprávnených prijímať zvýhodnené vývozné úvery nájdete ne webovej stránke EXIMBANKY SR.Zvýhodnené úvery popri výhodách pre slovenských exportérov predstavujú jednu z foriem napĺňania medzinárodných záväzkov SR v oblasti rozvojovej spolupráce.EXIMBANKA SR pripravuje do konca roka k Zvýhodneným vývozným úverom semináre pre exportérov a komerčné banky v Bratislave a vo Zvolene. Ďalšie semináre budú pokračovať v nasledujúcom roku v Košiciach a ďalších regiónoch Slovenska. Pre bližšie informácie sledujte našu webstránku, či facebook, kde Vás budeme informovať o presných termínoch a miestach konania.Kontaktujte nás už v úvodnej fáze prípravy Vášho projektu a pomôžeme Vám nielen pri nastavení štruktúry financovania, ale aj s preverením rozvojového aspektu projektu v spolupráci s relevantnými ministerstvami a v súlade s medzinárodnými pravidlami tak, aby bola transakcia oprávnená na štátnu podporu.