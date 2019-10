Levočská nemocnica bude mať úplne nový centrálny príjem

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Levoča 1. októbra (TASR) – V levočskej nemocnici budú mať úplne nový centrálny príjem, s jeho výstavbou sa začalo len nedávno, v utorok poklepali základný kameň stavby.skonštatoval riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči Viktor Halíř.Projekt vo výške viac ako 4,8 milióna eur je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci nového centrálneho príjmu bude nemocnica disponovať aj novým monitoringom, EKG, novými lôžkami, infúznou technikou a vybavením operačných sál.dodal riaditeľ s tým, že nový centrálny príjem by mal byť dokončený v máji 2021 a je rozdelený do viacerých častí. Jednak je to prístavba, nadstavba, ďalšie stavebné úpravy i rekonštrukcia existujúcich vnútorných a vonkajších priestorov. Dôjde tiež k zabezpečeniu materiálovo-technického vybavenia, zdravotníckej techniky a zároveň sa zvýši energetická hospodárnosť budov.Podľa riaditeľa ide o jednu z najväčších investícií v levočskej nemocnici za posledné obdobie, pričom žiadosť o nenávratný finančný príspevok podalo vedenie ešte v roku 2016.ozrejmil Halíř s tým, že nová jednoposchodová budova bude pristavaná k súčasnému pavilónu psychiatrie.Podľa riaditeľa aj vďaka budovaniu nového centrálneho príjmu získava levočská nemocnica svoje opodstatnenie v sieti nemocníc a má v regióne veľký význam.uzavrel riaditeľ.