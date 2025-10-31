Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Už nemusíte hľadať bankomat: BILLA prináša Cash2Go – hotovosť priamo pri nákupe


Od 1. novembra 2025 prináša vo všetkých predajniach na Slovensku praktickú novinku - službu Cash2Go, ktorá umožňuje vybrať si hotovosť priamo pri platení za nákup. Nová služba je ...



billa_cash2go_1 676x451 31.10.2025 (SITA.sk) - Od 1. novembra 2025 prináša vo všetkých predajniach na Slovensku praktickú novinku – službu Cash2Go, ktorá umožňuje vybrať si hotovosť priamo pri platení za nákup.


Nová služba je riešením bežnej situácie, keď človek potrebuje drobnú hotovosť, no v blízkosti sa nenachádza žiadny bankomat. Vďaka Cash2Go tak vybaví naraz nákup potravín aj výber peňazí. "Našou prioritou je vždy komfort zákazníkov a zákazníčok. Aj keď v súčasnosti prevládajú elektronické platby, hotovosť je stále potrebná na rôzne menšie výdavky, napríklad parkovanie, stánky v tržniciach alebo služby, ktoré bezhotovostné platby neposkytujú. Novinka Cash2Go predstavuje prirodzené rozšírenie našich služieb pri každodenných nákupoch a prináša našim zákazníkom úsporu času a ešte väčšie pohodlie," uviedol Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.

Rýchlo a bez námahy


Využiť službu Cash2Go môžete pri pokladniciach, ktoré obsluhuje personál BILLA. Postup je veľmi jednoduchý:

  • Váš nákup musí presiahnuť sumu 5 eur.

  • Pred platbou za nákup požiadate personál o výber hotovosti.

  • Vybrať si môžete sumu v násobkoch piatich eur, v rozsahu od 5 eur do 50 eur na jeden nákup.

  • Nákup je potrebné zaplatiť debetnou kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard alebo Maestro).



Výber s viacerými bankami


Službu Cash2Go v BILLA môžu využívať klientky a klienti štyroch slovenských bánk: 365.bank, ČSOB, Slovenskej sporiteľne a UniCredit Bank. Poplatky za výber hotovosti v predajniach BILLA si určuje každá banka samostatne a pohybujú sa v rozmedzí 0 až 20 centov za transakciu. Konkrétna výška poplatku za využitie služby Cash2Go bude štandardne uvedená vo výpise z bankového účtu klientely.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Už nemusíte hľadať bankomat: BILLA prináša Cash2Go – hotovosť priamo pri nákupe © SITA Všetky práva vyhradené.

