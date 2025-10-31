|
Piatok 31.10.2025
Meniny má Aurélia
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
Jasmina Alagič prináša svoj štýl do novej kampane CCC
Moderátorka Jasmina Alagić sa spája so značkou CCC ako tvár novej kampane, ktorá prináša kolekciu kabeliek a topánok na aktuálnu sezónu. Do popredia stavia kombináciu pohodlia a elegancie, ktorú Jasmina ...
31.10.2025 (SITA.sk) - Moderátorka Jasmina Alagić sa spája so značkou CCC ako tvár novej kampane, ktorá prináša kolekciu kabeliek a topánok na aktuálnu sezónu. Do popredia stavia kombináciu pohodlia a elegancie, ktorú Jasmina dopĺňa vlastným štýlom a energiou. Výsledkom je inšpirácia pre ženy, ktoré chcú byť šik v práci, vo voľnom čase aj počas výnimočných chvíľ.
Sama Jasmina hovorí, že počas fotenia ju zaujali všetky modely kolekcie. "Topánky aj doplnky boli nielen krásne, ale aj pohodlné a praktické, čo ja na móde zbožňujem," vysvetľuje. Osobitne si však obľúbila zlaté tenisky, ktoré si odniesla aj domov. "Boli neuveriteľne štýlové a pohodlné," dodáva.
Aktuálna kolekcia CCC predstavuje rozmanitosť ženského štýlu. G-Star dodáva energiu veľkomesta s jemne rebelským tónom, Badura sa zameriava na klasickú eleganciu a precízne detaily, Gino Rossi prináša čistotu a nadčasové línie a Beverly Hills Polo Club pridáva do kolekcie športovú ľahkosť s nádychom amerického lifestyle. Pre sviatočné chvíle sú pripravené modely Nine West a Gino Rossi, ktoré pracujú s leskom, výraznými prvkami a odvážnejšími farbami – ideálna voľba pre ženy, ktoré chcú dodať svojmu outfitu špeciálny charakter.
Vo svojom každodennom živote Jasmina stavia najmä na pohodlie a praktickosť. Opätky takmer nenosí a namiesto nich volí tenisky, ktoré podľa nej dokážu doplniť elegantný kostým rovnako dobre ako športový look. "Najradšej nosím športové tenisky – sú univerzálne a vďaka nim sa cítim sebavedomo a pohodlne," priznáva. Ako mama navyše nedá dopustiť na väčšie kabelky: "Mám rada veľké tašky, do ktorých zbalím všetko, čo potrebujem. Aj keď sa občas stane, že pri pokladni hľadám peňaženku o pár sekúnd dlhšie, pre mňa je to veľmi praktické a štýlové riešenie."
Vizuály kampane vznikli na viacerých pražských lokáciách. Fotilo sa v moderných priestoroch Scott.Weber Workspace – NR7 na Námestí Republiky, pred Novou scénou Národného divadla aj v ateliéri Cash Only. Každé miesto si Jasmina naplno užila: "Prahu absolútne zbožňujem. Či už to bolo štúdio s úžasnou atmosférou až do polnoci, alebo fotenie v centre mesta, kde sme sa stretli s milými ľuďmi, každá lokácia mala svoje čaro. Keď robíte, čo vás baví, spolupracujete so značkou, s ktorou ste stotožnená, a obklopujú vás skvelí ľudia a profesionáli, užívate si to naplno, nech je to kdekoľvek."
S blížiacou sa sviatočnou sezónou má moderátorka aj jednoduchý tip, ako dodať outfitu slávnostný nádych. "Stačí pridať zlatý akcent, či už v podobe kabelky alebo topánok. Pre mňa je zlatá farba symbolom osláv a radosti. Dokáže aj ten najjednoduchší outfit premeniť na niečo výnimočné," hovorí Jasmina.
Aj v tejto kampani si Jasmina vybrala kúsky, ktoré odrážajú jej osobný štýl – pohodlný, praktický, no zároveň ženský a elegantný. Kolekcia tak ukazuje, akú rozmanitosť značka CCC ponúka: od ležérnych mestských modelov až po doplnky určené na špeciálne príležitosti:
Pre viac informácií o kabelkách a topánkach z nových kolekcií CCC navštívte webové stránky CCC, aplikáciu alebo vašu najbližšiu kamennú predajňu.
Zdroj: SITA.sk - Jasmina Alagič prináša svoj štýl do novej kampane CCC © SITA Všetky práva vyhradené.
