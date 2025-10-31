Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Jasmina Alagič prináša svoj štýl do novej kampane CCC


Tagy: Obuv PR

Moderátorka Jasmina Alagić sa spája so značkou CCC ako tvár novej kampane, ktorá prináša kolekciu kabeliek a topánok na aktuálnu sezónu. Do popredia stavia kombináciu pohodlia a elegancie, ktorú Jasmina ...



Zdieľať
obrazok1 1 676x451 31.10.2025 (SITA.sk) - Moderátorka Jasmina Alagić sa spája so značkou CCC ako tvár novej kampane, ktorá prináša kolekciu kabeliek a topánok na aktuálnu sezónu. Do popredia stavia kombináciu pohodlia a elegancie, ktorú Jasmina dopĺňa vlastným štýlom a energiou. Výsledkom je inšpirácia pre ženy, ktoré chcú byť šik v práci, vo voľnom čase aj počas výnimočných chvíľ.


Sama Jasmina hovorí, že počas fotenia ju zaujali všetky modely kolekcie. "Topánky aj doplnky boli nielen krásne, ale aj pohodlné a praktické, čo ja na móde zbožňujem," vysvetľuje. Osobitne si však obľúbila zlaté tenisky, ktoré si odniesla aj domov. "Boli neuveriteľne štýlové a pohodlné," dodáva.

Aktuálna kolekcia CCC predstavuje rozmanitosť ženského štýlu. G-Star dodáva energiu veľkomesta s jemne rebelským tónom, Badura sa zameriava na klasickú eleganciu a precízne detaily, Gino Rossi prináša čistotu a nadčasové línie a Beverly Hills Polo Club pridáva do kolekcie športovú ľahkosť s nádychom amerického lifestyle. Pre sviatočné chvíle sú pripravené modely Nine West a Gino Rossi, ktoré pracujú s leskom, výraznými prvkami a odvážnejšími farbami – ideálna voľba pre ženy, ktoré chcú dodať svojmu outfitu špeciálny charakter.

Vo svojom každodennom živote Jasmina stavia najmä na pohodlie a praktickosť. Opätky takmer nenosí a namiesto nich volí tenisky, ktoré podľa nej dokážu doplniť elegantný kostým rovnako dobre ako športový look. "Najradšej nosím športové tenisky – sú univerzálne a vďaka nim sa cítim sebavedomo a pohodlne," priznáva. Ako mama navyše nedá dopustiť na väčšie kabelky: "Mám rada veľké tašky, do ktorých zbalím všetko, čo potrebujem. Aj keď sa občas stane, že pri pokladni hľadám peňaženku o pár sekúnd dlhšie, pre mňa je to veľmi praktické a štýlové riešenie."

Vizuály kampane vznikli na viacerých pražských lokáciách. Fotilo sa v moderných priestoroch Scott.Weber Workspace – NR7 na Námestí Republiky, pred Novou scénou Národného divadla aj v ateliéri Cash Only. Každé miesto si Jasmina naplno užila: "Prahu absolútne zbožňujem. Či už to bolo štúdio s úžasnou atmosférou až do polnoci, alebo fotenie v centre mesta, kde sme sa stretli s milými ľuďmi, každá lokácia mala svoje čaro. Keď robíte, čo vás baví, spolupracujete so značkou, s ktorou ste stotožnená, a obklopujú vás skvelí ľudia a profesionáli, užívate si to naplno, nech je to kdekoľvek."

S blížiacou sa sviatočnou sezónou má moderátorka aj jednoduchý tip, ako dodať outfitu slávnostný nádych. "Stačí pridať zlatý akcent, či už v podobe kabelky alebo topánok. Pre mňa je zlatá farba symbolom osláv a radosti. Dokáže aj ten najjednoduchší outfit premeniť na niečo výnimočné," hovorí Jasmina.

Aj v tejto kampani si Jasmina vybrala kúsky, ktoré odrážajú jej osobný štýl – pohodlný, praktický, no zároveň ženský a elegantný. Kolekcia tak ukazuje, akú rozmanitosť značka CCC ponúka: od ležérnych mestských modelov až po doplnky určené na špeciálne príležitosti:

Pre viac informácií o kabelkách a topánkach z nových kolekcií CCC navštívte webové stránky CCC, aplikáciu alebo vašu najbližšiu kamennú predajňu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Jasmina Alagič prináša svoj štýl do novej kampane CCC © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obuv PR
