Už o pár dní sa začne súdny proces s bývalým šéfom špeciálnej prokuratúry Kováčikom

Kováčika stíhajú väzobne

Prokurátor s prezývkou 61:0

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku začína v stredu 7. júla súdny proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Ten čelí obžalobe pre viaceré skutky vrátane prijímania úplatkov, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo zneužívania právomoci verejného činiteľa.Obžalovaný je stíhaný väzobne, aj keď Ústavný súd SR koncom júna vyhovel jeho sťažnosti a zrušil rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o jeho ponechaní vo väzbe. NS SR preto bude musieť vo veci rozhodovať opakovane.Dušana Kováčika zadržali pri policajnej akcii v októbri minulého roku, pričom po vzatí do väzby sa v novembri vzdal funkcie. Podľa orgánov činných v trestnom konaní spolupracoval so zločineckou skupinou takáčovcov ako aj so skupinou okolo Norberta Bödöra a policajných funkcionárov obvinených v kauze Očistec.Generálna prokuratúra pri kontrole spisov, ktoré obžalovaný dozoroval, zistila, že v prípade piatich trestných vecí je opodstatnená potreba začatia trestného stíhania pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.Dušan Kováčik bol na čele Úradu špeciálne prokuratúry od roku 2004, pričom bol do funkcie parlamentom zvolený spolu trikrát. Kritici ho ešte pred zadržaním označovali prezývkou „61:0", keďže spomedzi 61 dozorovaných trestných vecí podľa nich nepodal ani jednu obžalobu.