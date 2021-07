Tropická búrka Elsa zasiahla pobrežie Haiti a Dominikánskej republiky, vyžiadala si ľudské obete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Tropická búrka Elsa v sobotu zasiahla južné pobrežie Haiti a Dominikánskej republiky, kde polámala stromy, postrhávala strechy a zabila najmenej troch ľudí. Jedno úmrtie hlásili z ostrova Svätá Lucia.V Dominikánskej republike zomreli ďalší dvaja ľudia, a to 15-ročný chlapec a 75-ročná žena, na ktorých spadol múr. Uviedlo to vo vyhlásení Centrum pre núdzové operácie.Epicentrum búrky, ktorá v sobotu ráno mala silu hurikánu prvej kategórie, sa nachádzalo juhovýchodne od ostrova Hispaniola a pohybovala sa na severozápad rýchlosťou 28 kilometrov za hodinu.Sprevádzal ju vietor s rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu. Informovalo o tom americké Národné centrum pre hurikány (NHC) Podľa prognózy by búrka mala zasiahnuť Kubu a potom Floridu. Guvernér Floridy Ron DeSantis vyhlásil núdzový stav v 15 okresoch.