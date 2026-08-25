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Už o pár dní zavítajú do Bratislavy svetové hviezdy muzikálu aj opery
Tagy: Festival Symfónia umenia
Ak ešte nemáte lístok na niektorý z koncertov festivalu Symfónia umenia, s rozhodnutím sa neoplatí čakať. Už o pár dní, od 3. do 6. septembra, bude Bratislava hostiť umelcov svetového ...
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25.8.2026 (SITA.sk) - Ak ešte nemáte lístok na niektorý z koncertov festivalu Symfónia umenia, s rozhodnutím sa neoplatí čakať.
Už o pár dní, od 3. do 6. septembra, bude Bratislava hostiť umelcov svetového formátu.
Na Námestí pred Pradiarňou 1900 vystúpia od 3. do 6. septembra svetová sopranistka Diana Damrau, britský muzikálový herec a spevák Mitchell Zhangazha z londýnskeho West Endu, slovenský tenorista Pavol Bršlík, Martin Gyimesi, Tatiana Hajzušová, Gabriela Hrženjak, Alena Grach, Martina Masaryková, Juraj Hollý, Michal Onufer a ďalší interpreti.
Šiesty ročník festivalu Symfónia umenia prinesie do Bratislavy päť programovo odlišných koncertov. Záverečný večer bude 6. septembra patriť koncertu Diana Damrau & Slovenská filharmónia – Opera gala. Svetová sopranistka vystúpi po prvý raz na Slovensku so Slovenskou filharmóniou. Hosťom večera bude tenorista Pavol Bršlík, dirigovať bude Pavel Baleff.
Diana Damrau patrí viac než 25 rokov medzi najvýraznejšie operné sólistky sveta. Pravidelne hosťuje v Metropolitnej opere v New Yorku, milánskej La Scale, londýnskej Royal Opera House, Viedenskej štátnej opere a Bavorskej štátnej opere v Mníchove. Jej repertoár siaha od belcanta cez Mozartove diela až po tvorbu Richarda Straussa.
Štvrtok 3. septembra – ROCKQUIEM: slovenská premiéra rockovo-symfonickej adaptácie Mozartovho Requiem. Na pódiu sa predstavia Festivalový symfonický orchester a Spevácky zbor Technik STU. Sólové party zaspievajú Alena Grach, Martina Masaryková, Juraj Hollý a Michal Onufer. Diriguje Petra Torkošová.
Piatok 4. septembra – The Music of Michael Jackson: Hviezda muzikálu MJ: The Musical z londýnskeho West Endu prichádza do Bratislavy.
Koncert najväčších hitov Michaela Jacksona uvedie britský spevák a herec Mitchell Zhangazha, ktorý stvárňuje Michaela Jacksona v muzikáli MJ: The Musical v londýnskom West Ende. Vystúpi spolu s Rozhlasovým Big Bandom Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča. Program doplnia sláčiková sekcia a vokálna skupina.
Sobota 5. septembra – FREDDIE V OPERE! Všetko najlepšie, Freddie Mercury 80.
Symfonicko-vokálny koncert sa uskutoční pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Freddieho Mercuryho, presne v deň jeho narodenín. Dramaturgia vychádza z Mercuryho vzťahu k opere a klasickej hudbe, najmä z albumu Barcelona, ktorý nahral s Montserrat Caballé. Program predstaví opernú líniu jeho tvorby a zároveň prinesie známe skladby Queen v symfonickom spracovaní. Účinkujú Martin Gyimesi, Tatiana Hajzušová, Gabriela Hrženjak, Festivalový symfonický orchester a 40-členný spevácky zbor Voci Allegre. Diriguje Adrián Kokoš.
V sobotu 5. septembra o 11.00 h sa uskutoční interaktívny rodinný koncert Najkrajšie slovenské ľudové rozprávky, určený deťom od troch rokov. Projekt prepája rozprávkové motívy, napríklad z príbehov Dvanásť mesiačikov a Janko Hraško, so známymi ľudovými piesňami. Účinkujú David Árva, Katka Ivanková, Jakub Kozák, Samuel Filcák, Jonáš Tóda, Mina Matušicová a ľudová hudba Andreja Záhorca.
Nedeľa 6. septembra – Diana Damrau & Slovenská filharmónia: Opera gala. Hosť: Pavol Bršlík.
Diana Damrau sa po prvý raz predstaví na Slovensku spolu so Slovenskou filharmóniou. V Metropolitnej opere sa stala prvou speváčkou, ktorá v jednej sérii Čarovnej flauty stvárnila Paminu aj Kráľovnú noci v rôznych predstaveniach. Hosťom koncertu bude slovenský tenorista Pavol Bršlík.
Program a vstupenky: www.symfoniaumenia.sk
Facebook: @symfoniaumenia Instagram: @symfoniaumenia
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Už o pár dní zavítajú do Bratislavy svetové hviezdy muzikálu aj opery © SITA Všetky práva vyhradené.
Už o pár dní, od 3. do 6. septembra, bude Bratislava hostiť umelcov svetového formátu.
Na Námestí pred Pradiarňou 1900 vystúpia od 3. do 6. septembra svetová sopranistka Diana Damrau, britský muzikálový herec a spevák Mitchell Zhangazha z londýnskeho West Endu, slovenský tenorista Pavol Bršlík, Martin Gyimesi, Tatiana Hajzušová, Gabriela Hrženjak, Alena Grach, Martina Masaryková, Juraj Hollý, Michal Onufer a ďalší interpreti.
Šiesty ročník festivalu Symfónia umenia prinesie do Bratislavy päť programovo odlišných koncertov. Záverečný večer bude 6. septembra patriť koncertu Diana Damrau & Slovenská filharmónia – Opera gala. Svetová sopranistka vystúpi po prvý raz na Slovensku so Slovenskou filharmóniou. Hosťom večera bude tenorista Pavol Bršlík, dirigovať bude Pavel Baleff.
Diana Damrau patrí viac než 25 rokov medzi najvýraznejšie operné sólistky sveta. Pravidelne hosťuje v Metropolitnej opere v New Yorku, milánskej La Scale, londýnskej Royal Opera House, Viedenskej štátnej opere a Bavorskej štátnej opere v Mníchove. Jej repertoár siaha od belcanta cez Mozartove diela až po tvorbu Richarda Straussa.
Štvrtok 3. septembra – ROCKQUIEM: slovenská premiéra rockovo-symfonickej adaptácie Mozartovho Requiem. Na pódiu sa predstavia Festivalový symfonický orchester a Spevácky zbor Technik STU. Sólové party zaspievajú Alena Grach, Martina Masaryková, Juraj Hollý a Michal Onufer. Diriguje Petra Torkošová.
Piatok 4. septembra – The Music of Michael Jackson: Hviezda muzikálu MJ: The Musical z londýnskeho West Endu prichádza do Bratislavy.
Koncert najväčších hitov Michaela Jacksona uvedie britský spevák a herec Mitchell Zhangazha, ktorý stvárňuje Michaela Jacksona v muzikáli MJ: The Musical v londýnskom West Ende. Vystúpi spolu s Rozhlasovým Big Bandom Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča. Program doplnia sláčiková sekcia a vokálna skupina.
Sobota 5. septembra – FREDDIE V OPERE! Všetko najlepšie, Freddie Mercury 80.
Symfonicko-vokálny koncert sa uskutoční pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Freddieho Mercuryho, presne v deň jeho narodenín. Dramaturgia vychádza z Mercuryho vzťahu k opere a klasickej hudbe, najmä z albumu Barcelona, ktorý nahral s Montserrat Caballé. Program predstaví opernú líniu jeho tvorby a zároveň prinesie známe skladby Queen v symfonickom spracovaní. Účinkujú Martin Gyimesi, Tatiana Hajzušová, Gabriela Hrženjak, Festivalový symfonický orchester a 40-členný spevácky zbor Voci Allegre. Diriguje Adrián Kokoš.
V sobotu 5. septembra o 11.00 h sa uskutoční interaktívny rodinný koncert Najkrajšie slovenské ľudové rozprávky, určený deťom od troch rokov. Projekt prepája rozprávkové motívy, napríklad z príbehov Dvanásť mesiačikov a Janko Hraško, so známymi ľudovými piesňami. Účinkujú David Árva, Katka Ivanková, Jakub Kozák, Samuel Filcák, Jonáš Tóda, Mina Matušicová a ľudová hudba Andreja Záhorca.
Nedeľa 6. septembra – Diana Damrau & Slovenská filharmónia: Opera gala. Hosť: Pavol Bršlík.
Diana Damrau sa po prvý raz predstaví na Slovensku spolu so Slovenskou filharmóniou. V Metropolitnej opere sa stala prvou speváčkou, ktorá v jednej sérii Čarovnej flauty stvárnila Paminu aj Kráľovnú noci v rôznych predstaveniach. Hosťom koncertu bude slovenský tenorista Pavol Bršlík.
Program a vstupenky: www.symfoniaumenia.sk
Facebook: @symfoniaumenia Instagram: @symfoniaumenia
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Už o pár dní zavítajú do Bratislavy svetové hviezdy muzikálu aj opery © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Festival Symfónia umenia
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