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25. augusta 2026
Policajti protizločineckej jednotky ÚBOK prekazili podpaľačský útok na závod, v ktorom sa vyrábajú drony – FOTO
V prípade, že by k útoku došlo, hrozil podľa polície rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. Príslušníci protizločineckej jednotky
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25.8.2026 (SITA.sk) - V prípade, že by k útoku došlo, hrozil podľa polície rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu.
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Ako polícia ďalej informovala, cieľom útoku mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy.
V prípade, že by k útoku došlo, hrozil podľa polície rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
„Na základe informácií a poznatkov Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva rozvinul ÚBOK bezodkladnú intenzívnu operatívno-pátraciu činnosť, vďaka ktorej sa podarilo identifikovať osoby zapojené do prípravy útoku a následne samotný útok prekaziť. Významnú súčinnosť pri realizácii opatrení v teréne poskytli aj policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove," informovala polícia.
Policajti v rámci akcie zaistili väčšie množstvo zápalnej zmesi, náradie, mobilné telefóny, akčnú kameru a ručne vyhotovený plán. Podľa predbežného odborného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru išlo o zmes benzínu a polystyrénu, bežne označovanú ako napalm.
„Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie trom cudzincom. Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku," uviedla polícia s tým, že dvaja obvinení boli zadržaní na území Slovenska. Vyšetrovateľ vo vzťahu k obom spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby.
„Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného v mimoriadne krátkom čase," doplnili policajti. Polícia v tejto súvislosti zdôraznila, že vďaka včasnému zásahu nebol nikto zranený a nevznikla žiadna škoda na majetku.
„Vyšetrovanie naďalej pokračuje, nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie. Viac informácií poskytneme hneď ako to procesná situácia umožní," dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Policajti protizločineckej jednotky ÚBOK prekazili podpaľačský útok na závod, v ktorom sa vyrábajú drony – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Ako polícia ďalej informovala, cieľom útoku mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy.
Rozsiahly požiar a ohrozenie života
V prípade, že by k útoku došlo, hrozil podľa polície rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
„Na základe informácií a poznatkov Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva rozvinul ÚBOK bezodkladnú intenzívnu operatívno-pátraciu činnosť, vďaka ktorej sa podarilo identifikovať osoby zapojené do prípravy útoku a následne samotný útok prekaziť. Významnú súčinnosť pri realizácii opatrení v teréne poskytli aj policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove," informovala polícia.
Zmes benzínu a polystyrénu
Policajti v rámci akcie zaistili väčšie množstvo zápalnej zmesi, náradie, mobilné telefóny, akčnú kameru a ručne vyhotovený plán. Podľa predbežného odborného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru išlo o zmes benzínu a polystyrénu, bežne označovanú ako napalm.
„Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie trom cudzincom. Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku," uviedla polícia s tým, že dvaja obvinení boli zadržaní na území Slovenska. Vyšetrovateľ vo vzťahu k obom spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby.
Včasné informovanie polície
„Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného v mimoriadne krátkom čase," doplnili policajti. Polícia v tejto súvislosti zdôraznila, že vďaka včasnému zásahu nebol nikto zranený a nevznikla žiadna škoda na majetku.
„Vyšetrovanie naďalej pokračuje, nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie. Viac informácií poskytneme hneď ako to procesná situácia umožní," dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Policajti protizločineckej jednotky ÚBOK prekazili podpaľačský útok na závod, v ktorom sa vyrábajú drony – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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