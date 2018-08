Už žiadna družba, plynovod z Ruska do Nemecka rozdeľuje Európu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 6. augusta (TASR) - Celé desaťročia prúdila z Ruska do Európy ropa cez ropovod Družba a ďalším potrubím plyn cez východnú a strednú časť kontinentu až do Nemecka. Najskôr len do východného, počas studenej vojny.Ale nový plynovod, ktorým sa bude prepravovať plyn pod dne Baltického mora, namiestovráža klin medzi Nemecko a jeho spojencov a kancelárii Angely Merkelovej spôsobuje bolesti hlavy.Pre amerického prezidenta Donalda Trumpa je Nord Stream (Severný prúd) 2plynovodom, ktorý zvýši závislosť Nemecka od ruskej energie. Ukrajina, ktorá bojuje proti ruským separatistom, sa obáva, že nový plynovod umožní Moskve vylúčiť ju z prepravy, v dôsledku čo príde o lukratívne a dôležité príjmy z tranzitu plynu.Pre Merkelovú je to nepríjemné obdobie. Uvedomuje si, že pre rozkoly v transatlantickej aliancii a asertívne Rusko a Čínu, musí Nemecko vziať na svoje plecia väčšiu vedúcu politickú vedúcu úlohu v Európe.povedala Merkelová minulý mesiac.V apríli prvýkrát pripustilav súvislosti s plynovodom Nord Stream 2, ktorý až dovtedy označovala za čisto komerčný projekt.Väčšina európskych krajín chce, aby Nemecko urobilo viac pre ochranu európskeho vplyvu a susedov na východe, ktorí sú nervózni z ruského zasahovania.Ale tým, že necháva Rusko, aby dodávalo plyn do Nemecka a zároveň sa vyhlo Ukrajine, robí presný opak. Pripraví tak Kyjev o príjmy, urobí Poľsko a pobaltské štáty zraniteľnejšie voči zníženiu dodávok plynu.povedal Roderich Kiesewetter, spojenec Merkelovej v parlamentnom výbore pre zahraničné záležitosti.Pripomenul, že Nemci vždy tvrdili, že udržovanie jednoty Západu je ich, ale Rusku sa svojím prístupom podarilo zbaviť Nemecka, aspoň z hľadiska energetickej politiky, tejtoMnohí analytici upozorňujú, že obchodný prínos Nord Stream 2 bude slabý. Rusko a Nemecko spája po dne Baltického mora už jeden plynovod. Nord Stream 2 má zdvojnásobiť prepravnú kapacitu, ale budúci dopyt je neistý.Na druhej strane, nemecký priemysel je rád, že získa lacnejšiu energiu.Merkelovej koaliční partneri, sociálni demokrati, vyzvali kancelárku na. Táto otázka rozdelila berlínsku politickú scénu.Podľa Margarity Assenovej z centra pre analýzu európskej politiky, ktorá kritizuje Nord Stream 2, Rusko môže zdvojnásobiť vývoz plynu do Európy prostredníctvom existujúcich ukrajinských plynovodov bez toho, aby vybudovalo nové potrubie.No aj napriek opozícii európskych partnerov, Washingtonu a dokonca aj niektorých členov Merkelovej strany, výstavba Nord Stream 2 pokračuje. Nemecké diplomatické ambície tak marobchodná logika projektu.Má tiež silnú podporu ruského štátneho energetického gigantu Gazprom, ktorý vlastní projektovú spoločnosť Nord Stream 2 AG. Jeho šéf Matthias Warnig (kedysi východonemecký špión, ktorého úlohou bolo podávať správy o západonemeckých podnikoch), je považovaný za jedného z najväčších lobistov v Berlíne.Nový plynovod je jedným zo siete projektov sponzorovaných Kremľom a navrhnutých tak, aby obišli Ukrajinu. Patrí sem aj plynovod z Turecka, ktorý vedie po dne Čierneho mora a vyhýba sa Ukrajine.Gazprom argumentuje, že tranzit cez Ukrajinu, s ktorou vedie Ruskovojnu pre jej odklon od Moskvy a prozápadnú orientáciu, je riskantný a čoraz nespoľahlivejší, keďže tamojšia sieť potrubí starne.Nemecko a Európska únia (EÚ) sa pokúšajú dosiahnuť dohodu medzi Moskvou a Kyjevom o udržiavaní tranzitu plynu cez Ukrajinu. Súčasná zmluva o jeho preprave vyprší v roku 2019. Kritici hovoria, že po predĺžení budú európski spotrebitelia dotovať udržanie tranzitu cez Ukrajinu.Faktom tiež je, že bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder je prezidentom dozornej rady najväčšieho ruského ropného koncernu Rosnefť a považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za blízkeho priateľa.Nemecko je po desaťročiach spolupráce v oblasti energetiky zviazané s Ruskom, ale musí ponúknuť niečo aj svojim západným spojencom.