Už žiadne posudky či povolenia od súdov. V Nemecku zjednodušia proces formálnej zmeny pohlavia či mena transrodových osôb

Už žiadne posudky či byrokracia

Žiadatelia by si mali zmenu dobre premyslieť

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda vo štvrtok predstavila plány na zjednodušenie formálnej zmeny pohlavia a mena transrodových osôb. Na základe nového „zákona o sebaurčení“ by dospelí ľudia mohli zmeniť svoje krstné meno a zákonné pohlavie na matričných úradoch bez ďalších formalít.V súčasnosti platný zákon z roku 1981 od ľudí pri týchto úkonoch vyžaduje získanie hodnotenia od dvoch odborníkov s výcvikom a skúsenosťami s otázkami transsexualizmu a povolenie od súdu.Navrhované nové pravidlo umožňuje maloletým vo veku 14 rokov a viac zmeniť svoje meno a pohlavie so súhlasom svojich rodičov alebo opatrovníkov. V prípade nesúhlasu by tínedžeri mohli požiadať rodinný súd, aby ich rozhodnutie zrušil. U detí mladších ako 14 rokov by rodičia alebo opatrovníci museli podať žiadosť na matrike v ich mene.Nemecká ministerka pre rodinné záležitosti Lisa Paus vysvetlila, že po registrácii formálnej zmeny mena a pohlavia nebudú počas jedného roka povolené žiadne ďalšie zmeny, čo je ustanovenie, ktoré má „zabezpečiť vážnosť túžby po zmene“.Legislatíva tiež podľa nej umožní pokuty v prípadoch, keď sa informácie o pohlaví alebo zmene mena osoby prezradia bez jej súhlasu.Minister spravodlivosti Marco Buschmann je podľa svojich slov presvedčený, že legislatívu so zmenami predložia vláde neskôr počas tohto roka.Následne bude potrebný súhlas dolnej komory parlamentu, v ktorej má pohodlnú väčšinu vládna koalícia troch sociálne liberálnych strán kancelára Olafa Scholza