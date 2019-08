Uzávera úseku D1 pri Sverepci sa predlžuje, potrvá do 30. augusta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava/Považská Bystrica 23. augusta (TASR) - Uzávera pravého jazdného pásu diaľnice D1 v smere do Považskej Bystrice pri obci Sverepec (okres Považská Bystrica) potrvá do 30. augusta do 12.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová. Obmedzenie malo pôvodne trvať do piatku 23. augusta do 18.00 h.Dôvodom predĺženia uzávery je podľa Michalovej zvýšenie rozsahu prác na mostných objektoch. Obmedzenie trvá od 9. júla.Stavebné práce sa realizujú v pravom jazdnom páse v dvoch etapách. Doprava je vedená v prvej etape vo vnútornom a v druhej vo vonkajšom jazdnom pruhu.